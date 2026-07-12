Um cachorro foi resgatado em um caso extremo de maus tratos a animal em Santa Bárbara d’Oeste este domingo. A pessoa responsável pelo ato de crueldade vai ter que pagar multa de R$ 921.
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O caso só foi revelado porque um pescador ouviu uivos (pedidos de socorro) do cachorro próximo a uma represa da cidade.
Leia abaixo relato da Guarda Municipal, que atendeu o caso
A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal foi acionada por um pescador que relatou que ouviu uivos de um animal próximo a Represa de Cillos. Inclusive que constatou que dentro de uma manilha com tampa de ferro havia um cachorro, a cerca de 3 metros de profundidade.
Vídeo1- caso extremo de maus tratos
Vídeo2- caso extremo de maus tratos
A Equipe do Canil confirmou a veracidade dos fatos e após algumas ações conseguiram salvar o animal, retirando-o do local, o qual estava muito assustado.
O Animal não apresentava nenhum ferimento e foi conduzido provisoriamente até a sede da GCM.
Pelo que se pode observar o animal fora jogado no local por alguém.
Foi lavrado BO na Delegacia de Polícia pelo crime de maus tratos, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão.
A GCM está auxiliando a Polícia Civil para identificar o autor do crime, o qual responderá também na esfera administrativa com multa no valor de R$ 921,00
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