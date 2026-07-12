A Soldiers Nutrition anuncia o lançamento do Beef Protein, novo suplemento proteico à base de colágeno hidrolisado e proteína bovina hidrolisada, disponível nos sabores Manga com Maracujá e Abacaxi com Hortelã.

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O lançamento amplia o portfólio de proteínas da marca, sendo hoje um dos mais completos do mercado brasileiro, e chega em um momento estratégico para o setor: o preço internacional do whey protein concentrado subiu quase 90% em um ano, segundo dados da consultoria StoneX, impulsionado pela demanda global por proteína e pela popularização dos medicamentos para emagrecimento, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy.

Enquanto parte do mercado corre para reformular produtos e importar insumos a preços cada vez mais altos, a Soldiers Nutrition já vinha investindo em diversificação de fontes proteicas. O Beef Protein é o resultado dessa antecipação, se tornando uma linha desenvolvida para atender uma parcela do público que o whey protein, por definição, nunca conseguiu alcançar: consumidores com intolerância à lactose ou que buscam variar suas fontes de proteína no dia a dia.

Uma fonte proteica que resolve o que o whey não resolve “O Beef Protein nasce para ampliar o acesso à suplementação de qualidade. Cada dose entrega 26g de proteína, sem lactose e sem glúten, números que colocam o produto entre as opções mais robustas do mercado para quem não pode ou não quer consumir laticínios”, afirma o nutricionista Eric Naegeli, responsável por Pesquisa e Inovação na Soldiers Nutrition. Naegeli destaca que a proteína bovina hidrolisada e o colágeno hidrolisado têm perfil de aminoácidos próprio, distinto do whey protein. “É uma fonte proteica com identidade técnica própria, e é exatamente por isso que a recomendamos como parte de uma estratégia nutricional combinada, especialmente eficaz para quem busca elevar a ingestão diária de proteína sem depender de laticínios. Para quem já usa whey e não tem restrição alguma, ele continua sendo uma excelente base. O Beef Protein amplia o leque de opções, não o substitui às cegas”, explica o especialista. Números que sustentam o lançamento Cada dose de 30g (duas medidas dosadoras) fornece 26g de proteína, o equivalente, em quantidade, a cerca de 90g de frango cozido, sem lactose e sem glúten, em pote de 900g com 30 doses. O produto chega às prateleiras físicas, por meio de revendedores, e digitais, disponível no site oficial da marca e nos principais marketplaces do país. Transparência de rótulo como diferencial competitivo Em linha com a política de transparência que já rendeu à Soldiers Nutrition reconhecimento no mercado, caso do selo PureSafe de pureza obtido pelas linhas de creatina e de whey protein em 2025 e 2026, a marca detalha no rótulo do Beef Protein que o produto, embora livre de lactose, é fabricado em linha industrial que também processa derivados de leite e soja, podendo conter traços. “Fazemos questão de deixar essa informação clara, porque intolerância à lactose e alergia à proteína do leite são quadros clínicos diferentes. Transparência de rótulo é parte do compromisso da marca com o consumidor”, reforça Naegeli. Modo de consumo do suplemento O preparo recomendado é diluir duas medidas dosadoras (30g) em 200ml de água ou na bebida de preferência, sem horário fixo, podendo ser consumido entre refeições ou em momentos de recuperação muscular, de acordo com a rotina de cada pessoa. “Por ter sabores refrescantes, o produto se aproxima mais de um suco do que de um shake tradicional, o que facilita a adoção por quem nunca consumiu um suplemento proteico à base de proteína animal não-láctea. Além disso, por não ser um suplemento à base de proteínas do leite e apresentar um perfil sensorial mais leve, também pode ser uma excelente alternativa para pessoas que fazem uso de medicamentos para emagrecimento, como os agonistas do GLP-1. Esses medicamentos podem retardar o esvaziamento gástrico e aumentar a sensibilidade digestiva, e bebidas mais leves tendem a ser mais bem toleradas, contribuindo para um consumo mais confortável da proteína”, explica Naegeli, que também sugere o uso do Beef Protein em receitas de gelatina proteica como opção de sobremesa saudável.