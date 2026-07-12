SBO- A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, concluiu o processo de credenciamento das entidades que atuarão na Praça de Alimentação do 5º Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina, que será realizado nos dias 25 e 26 de julho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao todo, oito entidades se inscreveram para o chamamento público. Conforme os critérios estabelecidos em edital, que previam a seleção por ordem cronológica de inscrição e análise da documentação apresentada, foram habilitadas seis entidades para a comercialização de alimentos durante o evento.

As entidades credenciadas são o Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste Progresso, o Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, o Serviço de Assistência Social Meimei, a Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV), a Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM) e a Corporação Musical União Barbarense (COMUB).

Também foi formada uma lista de suplentes para eventuais desistências, composta pela Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança e pela Associação Vinde a Luz.

Iniciativa em SBO

Além de oferecer uma variada praça gastronômica ao público, a iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em fomentar o trabalho das assistenciais da cidade, que poderão arrecadar recursos para a manutenção de seus projetos e atendimentos à comunidade.

Como previsto no edital, ao menos dois terços dos itens comercializados por cada entidade deverão ser compostos por pratos, produtos ou porções típicos da culinária nordestina, preservando a identidade cultural do festival.

O 5º Festival Tradições será realizado com entrada gratuita. No sábado (25), a programação ocorrerá das 18 às 23 horas, e no domingo (26), das 12 às 21 horas, reunindo atrações musicais, manifestações culturais, gastronomia típica e atividades para toda a família na Praça da Migração.

O 5º Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio de Ashby e 100% Chopp e apoio do Higa Atacado.

Leia Mais notícias da cidade e região