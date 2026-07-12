Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.099 vagas com carteira assinada a partir de segunda (13)

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O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.099 vagas de emprego ao trabalhador (a) a partir de segunda-feira (13). São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação.

Para se candidatar, basta enviar e-mail para [email protected], colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados: nome completo, CPF, RG e currículo.

Outra possibilidade é ir presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou aplicativo Carteira de Trabalho Digital).

O atendimento do setor é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10) não haverá expediente devido ao feriado e ponto facultativo.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499.1015. As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Confira as vagas disponíveis:

Vagas para analfabeto:

Motorista carreteiro.

Vagas para alfabetizado:

Açougueiro(a), Ajudante de Açougue, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Limpeza, Ajudante de Marcenaria, Ajudante de Produção, Ajudante de Serviços Gerais, Ajudante Geral, Ajudante Geral (Obras), Ajudante Geral/Aprendiz, Ajudante Geral/Produção, Ajudante/Servente de Obras, Almoxarife Júnior, Atendente, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Sala de Pano, Auxiliar de Serviços Gerais, Balconista, Balconista de Açougue, Balconista de Frios, Balconista de Padaria, Caldeirista, Carpinteiro(a), Chapeiro, Confeiteiro(a), Corretor(a), Cortador(a),

Costureiro(a), Cozinheiro(a), Cozinheiro(a) Industrial, Cozinheiro(a) Sênior, Eletricista de Auto, Embalador, Empregada Doméstica, Esmerilhador/Rebarbador, Expedidor, Faxineiro, Lavador de Veículos, Mecânico de Auto, Mecânico de Motor (Injeção Eletrônica), Meio Oficial de Cozinha, Motoboy, Oficial de Manutenção, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Central de Reciclagem, Operador(a) de Injetora, Operador(a) de Máquina, Operador de Cartonagem C, Operador de Loja, Operador de Loja – Hortifrúti, Operador de Roçadeira, Padeiro(a), Pedreiro(a), Preparador e Operador de Centro de Usinagem, Rebarbador, Repositor(a), Repositor(a) Hortifrúti, Repositor de Mercearia, Revisor(a), Revisor de Tecido Plano Acabado, Salgadeira, Servente de Obras, Tecelão, Urditriz, Vendedor(a) Interno, Vigia, Zelador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de Açougue, Ajudante de Carga e Descarga, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Motorista, Ajudante Geral, Ajudante Mecânico, Alimentador de Linha de Produção, Assessor(a) de Atendimento, Atendente, Atendente Balconista, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Transportes, Balconista de Rotisseria, Conferente, Consultor(a) de Vendas, Costureiro(a), Cozinheiro(a), Dobrador de Chapas, Encarregado de Obras, Enfestador/Cortador de Tecidos,

Enrolador de Tecido Cru, Faxineiro, Jardineiro, Leiturista, Marceneiro, Mecânico Industrial, Meio Oficial de Cozinha, Montador(a) de Móveis, Operador(a) de Loja, Operador de Escavadeira, Operador de Produção, Operador de Produção (Prensa/Embalagem), Operador de Tecido Acabado, Pedreiro, Serralheiro Artístico, Supervisor de Produção, Técnico de Manutenção, Trabalhador de Piquete, Trabalhador Rural, Vendedor(a), Vendedor(a) de Móveis.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Almoxarife, Aprendiz de Operação de Máquinas CNC, Assistente Comercial – Vendas Externas, Assistente de Logística, Assistente de Oficina, Assistente de PCP, Assistente Técnico, Atendente de Loja, Atendente de Vendas, Atendente I, Atendente Repositora, Auxiliar Almoxarife, Auxiliar de Açougue, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Depósito, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Expedição, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Logística, Auxiliar de Manutenção Elétrica Júnior, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Recebimento/Expedição, Caixa/Atendente, Consultor(a) Comercial de Cursos, Consultor(a) Comercial II, Consultor(a) de Vendas, Desenhista,

Desenhista Projetista, Encaixador Gráfico, Estoquista, Estoquista/Repositor, Funileiro Industrial, Instalador de Sistema de Segurança, Jovem Aprendiz, Mecânico Diesel, Mecânico Industrial, Mecânico Moleiro, Modelista, Montador, Motorista Carreteiro, Oficial de Manutenção, Oficial de Obras, Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Cremalheira, Operador(a) de Loja, Operador(a) de Tratamento de Superfície, Operador de Adonização – Acabamento, Operador de Injetora, Operador de Máquina, Operador de Máquinas, Operador de Produção/Ajudante de Solda, Operador e Programador de Centro de Usinagem, Operadora de Caixa, Promotor(a) de Vendas, Repositor(a) de Mercearia, Repositor(a) Empório, Repositor de Frios, Serralheiro, Servente, Serviços Gerais Confecção, Subencarregado(a) de Açougue, Subencarregado(a) de Hortifruti, Subencarregado(a) de Loja, Subgerente, Vendedor, Vendedor(a), Vendedor(a) Externo, Vendedor(a) Interno/Externo, Vendedora, Vistoriador(a) Veicular.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de máquina: curso de operador de polivalente, Atendente de balcão: curso técnico em enfermagem ou farmácia, Coordenador (a) de Pátio: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Eletricista: curso de eletroeletrônica ou mecatrônica, Empilhadeirista: curso de operador de empilhadeira, Encarregado de produção: curso técnico em logística, manutenção ou meio ambiente, Ferramenteiro: curso na área, Gerente de Operações: curso técnico em logística, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção,

Motorista: Necessário curso de transporte de passageiros, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de Grua: Curso na área, Operador de máquinas convencionais – torno: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador de automação: curso técnico em automação industrial ou área correlata,

Programador e operador de usinagem CNC: curso na área, Soldador: curso de solda, Técnica (o) de enfermagem: curso técnico em enfermagem, Técnico de laboratório/Eletrônico, curso na área, Técnico eletrônico/Mecânico: curso na área, Técnico mecânico/ eletrônico: curso eletrônico, mecatrônico, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Topógrafo: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de Marketing, Analista Fiscal, Auxiliar de Design Gráfico, Coordenador(a) de Restaurante, Engenheiro de Automação, Estagiário(a) Contábil, Estagiário(a) de Departamento Pessoal, Estagiário(a) de Engenharia Civil, Gerente de Restaurante, Vendedor Autônomo.

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