Figura em ascensão de esquerda na política barbarense, João Spada se filiou ao PT neste começo de julho. Desde o começo do ano, ele tem viralizado em rede nacional com vídeos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele ora está explicando avanços do governo Lula (PT) ora criticando a família Bolsonaro, que tem o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente.

O jovem já esteve em Brasília participando de eventos de juventude, passou por um problema de saúde ainda em junho e voltou às redes com a ‘novidade’.

João Spada e polêmicas

Leia + sobre política regional