Sumaré aprova Dia Municipal dos Animais

O calendário oficial de Sumaré poderá ganhar uma nova data especial este ano.

O Dia Municipal dos Animais, a ser comemorado no dia 4 de outubro, foi aprovado pela Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira (16). O PL nº 75/2024, de autoria do vereador Alan Leal (PRD), recebeu 19 votos favoráveis. Após ser aprovada em plenário, a matéria segue para sanção do prefeito.

Caso o texto seja sancionado, no Dia Municipal dos Animais poderão ser realizadas atividades e eventos voltados para a conscientização da população, tais como campanhas de adoção responsável, feiras de adoção e palestras educativas sobre a importância da proteção e do cuidado com os animais.

Leia + sobre política regional

“Essa data comemorativa proporcionará uma oportunidade para que os cidadãos se envolvam em ações voltadas para o bem-estar dos animais. Além disso, contribuirá para fortalecer a solidariedade e a empatia em relação aos animais, incentivando ações práticas de auxílio e apoio a esses seres vulneráveis. Ao instituir o ‘Dia Municipal dos Animais’, o Município de Sumaré demonstra seu compromisso com a proteção dos animais e com a construção de uma sociedade mais compassiva e responsável”, reforça Alan Leal.

Os outros dois projetos de lei previstos na Ordem do Dia saíram da pauta após pedidos de vista: PL nº 77/2024, apresentado pelo vereador Andre da Farmácia (MDB), que denomina a praça do Jardim Nova Terra de Manoel Claudino de Vasconcelos; e PL nº 78/2024, do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes conhecido como Ginásio de Cima do Centro Esportivo Vereador José Pereira.

Em regime de urgência, foi aprovado o PL nº 83/2024, de autoria do prefeito Luiz Dalben, que dispõe sobre autorização ao Executivo municipal para promover a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 7.130.185,52.

Também foram aprovados dez requerimentos que concedem a Medalha Tiradentes a profissionais que se destacaram na área da segurança pública em Sumaré. A sessão solene de entrega da honraria será realizada na noite do dia 25 de abril, no plenário da Câmara.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP