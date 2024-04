Nos tapetes vermelhos e nas telas das redes sociais, celebridades e it girls dizem “sim” aos fios volumosos. O volume nos cabelos está de volta como uma das principais tendências para 2024, inspirado nos anos 90 e no estilo “Fluffy Hair”. Mas como conseguir o efeito queridinho? O advocate da Authentic Beauty Concept Peter Menezes conta tudo!

O corte ideal

Não sabe o que pedir no salão? De acordo com Peter “os melhores cortes para os cabelos terem efeito volumoso são sempre os mais curtos e repicados porque as camadas tiram o peso dos fios”. Aposte em cortes Repicados como Wolf Cut, repicado em camadas longas e irregulares, e Shaggy Hair, com mais textura e volume.

1.Deep Cleansing Shampoo 2. Amplify Mousse 3. Nude Powder Spray 4. Nymph Salt Spray

Cuidados

Alguns cuidados devem ser tomados para manter e criar movimento. O hairstylist explica que é melhor evitar produtos muito ricos em óleos, já que podem remover o volume dos fios, e o ideal para ressaltar o corpo é sempre lavar bem os fios.

Finalização

Na hora de finalizar, os melhores produtos são os mousses, que ajudam no volume da raiz e comprimento, e sprays devem ser aplicados nas pontas para ressaltar o volume.

“Indico aplicar mousse na raiz, secar os fios no sentido contrário do nascimento, pode colocar a cabeça para baixo para um melhor efeito” conta o expert.