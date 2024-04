Empresário de Santa Bárbara tenta atropelar ex-funcionário no meio da rua

Um empresário tentou atropelar um ex-funcionário na tarde desta segunda-feira, no bairro Parque Olaria, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma suposta relação amorosa entre o ex-funcionário, de 30 anos, e a mulher do empresário. A informação é informal.

Com a desconfiança, o empresário foi atrás do ex-funcionário e tentou atropelá-lo com um veículo enquanto este andava com sua motocicleta. A ação foi filmada por câmeras de segurança das proximidades. Nas imagens, é possível ver que a vítima foi prensada contra um carro, mas conseguiu escapar do atropelamento. Após a tentativa, o empresário fugiu do local.

No pronto-socorro, a vítima contou aos policiais que foi demitido pelo empresário por ciúmes e, por esse motivo, entrou com uma ação trabalhista, o que teria motivado, também, a tentativa de homicídio. A vítima teve uma costela quebrada, além de escoriações no braço e um corte na cabeça, permanecendo internado em observação. O caso, registrado como fuga de local de acidente e homicídio tentado, será investigado pelo 1º DP.

