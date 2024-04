Romário promete voltar a jogar aos 58

Romário é inscrito pelo América-RJ e tem agora a função de, presidente-jogador. O Baixinho teve seu contrato já enviado à Ferj e apareceu com pendências no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA). Falta enviar a cópia do contrato à CBF para que o registro fique completo.

No Panini Day, que acontece neste domingo (21), de forma gratuita, os aficionados por figurinhas vão receber álbuns do principal torneio do continente americano

Um destino certo para os colecionadores de figurinhas neste domingo (21), é o Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Neste dia, acontece das 9h às 17h o Panini Day, com distribuição de figurinhas e álbuns da Copa América 2024, troca de figurinhas e algumas atividades promovidas em parceria com a Panini, como chute a gol, futmesa e um espaço para a troca de figurinhas. O evento e acesso às brincadeiras são gratuitos. Além disso, alguns álbuns da Copa América 2024serão distribuídos.

Um dos torneios mais esperados de todo o ano, a CONMEBOL Copa América USA 2024, tem um novo e exclusivo álbum oficial de figurinhas colecionáveis desenvolvido pela Panini. O principal torneio do continente americano, organizado pela CONMEBOL e que acontece em sua nova edição nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, contará, além das seleções sul-americanas, com seis classificados da Concacaf como convidados, que inclui os times das Américas Central, Caribe e América do Norte.

O álbum de figurinhas criado pela Panini apresenta os principais craques da CONMEBOL Copa América, como o argentino Lionel Messi, os brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo, o uruguaio Darwin Nuñez, além de, pela primeira vez, trazer todos os detalhes de 16 seleções participantes, incluindo as norte-americanas, Caribe e da América Central, que somadas às equipes sul-americanas farão desta edição do torneio uma das maiores de sua história, em uma coleção que conta com 430 figurinhas, sendo delas 30 especiais.

A nova coleção apresenta figurinhas extras especiais, com os principais craques entre as seleções em suas variações de cores (base, bronze, prata e ouro) que serão distribuídas aleatoriamente nos envelopes, disponíveis para todos os torcedores colecionarem e jogarem com seus amigos.

PANINI DAY – ENCONTRO DE COLECIONADORES DE FIGURINHAS

Data: 21 de abril domingo

Horário: 9h às 17h

Área externa do Museu do Futebol

SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol completou 15 anos em setembro de 2023 e atualmente está em obras para renovação de sua exposição principal.

As mudanças envolvem atualizações tecnológicas, a inclusão de novas instalações e experiências, além da revisão do conteúdo. Enquanto as equipes trabalham na implantação da nova exposição principal, o público tem acesso à exposição temporária Futebol de Brinquedo e atividades lúdicas, no térreo do Museu.

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e gerido pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.