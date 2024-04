À medida que o Pessach – ou Festa da Libertação – se aproxima, a Casa Madeira destaca o Suco de Uva Integral Kosher como opção autêntica e saudável para aqueles que celebram esta importante data do calendário judaico. Dos dias 22 a 30 de abril, comemora-se a libertação dos hebreus do Egito e marca o início de sua jornada em direção à Terra Prometida. Este período é marcado por rituais tradicionais e uma dieta específica, incluindo alimentos como matzá (pão sem fermento) e Keará (prato cerimonial).

Para acompanhar estas tradições, é essencial ter à mesa bebidas kosher, que respeitam as regras alimentares judaicas. Em resposta a esta necessidade e à demanda por produtos saudáveis durante todo o ano, a Casa Madeira, marca pertencente ao Grupo Famiglia Valduga, que preza pela qualidade dos seus produtos e também a saudabilidade, reforça a presença do Suco de Uva Kosher Integral.

Certificado pela BDK do Brasil, este suco é elaborado em conformidade com as mais estritas normas judaicas, garantindo sua autenticidade e qualidade. Por meio de um cuidadoso processo de pasteurização a uma temperatura média de 80°C, o suco mantém seu sabor rico e suas propriedades naturais, sem adição de açúcares, água ou conservantes.

Cada litro deste suco kosher é extraído a partir de 1,7 quilos de uvas, preservando todas as enzimas benéficas que combatem os radicais livres e contribuem para a saúde cardiovascular. Além disso, é uma escolha ideal àqueles que buscam uma alternativa leve e nutritiva, adequada para crianças e para quem deseja controlar o colesterol, segundo o Suco de Uva Puro.

O Suco de Uva Integral Kosher da Casa Madeira pode ser encontrado no e-commerce do Grupo, além de lojas especializadas de todo o Brasil. Consulte a loja mais próxima de você por meio do Localizador de Produtos da Casa Madeira.

Sobre a Casa Madeira

Com expertise de 30 anos, a Casa Madeira, empresa do grupo Famiglia Valduga, elabora produtos de alta qualidade, com o objetivo principal de preservar o sabor natural dos ingredientes. A marca conta com quase 80 produtos, entre sucos integrais, orgânicos, varietais e enriquecidos com vitaminas e minerais, todos sem adição de conservantes, açúcar e água; geleias, cremes de balsâmico, antepastos, chás (inclusive opções levemente gaseificadas), molhos de pimenta, chutneys, vinhos para culinária e vinagres.

O suco de uva Integral Casa Madeira tem o certificado “Selo de Suco Puro”, o qual garante a elaboração a partir de 100% da uva, sem água, açúcar ou conservantes. Entre os sucos em destaque está também o Kosher, elaborado seguindo as leis judaicas da colheita à rotulagem.

Sobre o Grupo Famiglia Valduga

Reconhecido mundialmente por seu padrão de excelência e sua expertise em inovação, o Grupo Famiglia Valduga é composto pelas empresas Casa Valduga, Domno Wines, Ponto Nero, Casa Madeira, Brewine Leopoldina e Vinotage.

Casa Valduga é a vinícola que está entre as 10 principais do país e conta com a maior cave de espumantes da América Latina; Domno Wines, importadora que se dedica a trazer com exclusividade para o Brasil os rótulos mais consagrados do mundo; Ponto Nero, marca de espumantes reconhecida pelo seu DNA inovador a partir de rótulos com designers modernos e combinações únicas no mercado. A Ponto Nero conta ainda com a submarca Becas, vinhos frisantes em lata que permitem degustações saborosas, descomplicadas e em doses na medida certa.

Casa Madeira, por sua vez, disponibiliza sucos, chás, geleias, antepastos e creme balsâmico, entre outros produtos gourmets; Brewine Leopoldina é a empresa que elabora cervejas artesanais, transformando-as em experiências especiais, percorrendo o caminho perfeito entre os mundos enológico e cervejeiro. Por fim, Vinotage é a marca de cosméticos e bem-estar do grupo, responsável pela formulação de produtos diferenciados graças à sua base com o óleo extraído da uva.

A sede do grupo fica em Bento Gonçalves (RS), no Vale dos Vinhedos, local onde a Família Valduga instalou-se quando chegou ao Brasil.