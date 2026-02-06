Sumaré tem ‘Dia D’ de vacinação contra sarampo e febre amarela no sábado (7)

Ação ocorre das 9h às 15h e inclui atualização da carteira vacinal

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, a Secretaria de Saúde de Sumaré realiza neste sábado (07) o Dia D de vacinação contra o sarampo e a febre amarela. A mobilização acontece das 9h às 15h, em uma unidade de saúde por região do município.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto. As doses estarão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Nova Veneza, São Judas, Florely, Picerno, Vasconcelos e Santa Clara.

Além da vacinação contra o sarampo e a febre amarela, durante todo o dia de mobilização ocorrerá a atualização da carteira de vacinação, com aplicação de outros imunizantes em atraso, conforme o calendário vacinal vigente.

Embora as duas doenças estejam atualmente estabilizadas, a superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, reforça a importância da prevenção. “A vacinação segue como a principal forma de proteção, pois mesmo sem registro de casos na cidade, manter a carteira atualizada é essencial para evitar a reintrodução dessas doenças”, afirmou.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, destacou que o Dia D facilita o acesso da população aos serviços. “A vacinação é uma das estratégias mais eficazes no controle das doenças e o Dia D amplia o acesso e fortalece a prevenção, principalmente das pessoas que não conseguem ir até uma unidade de saúde durante a semana”, ressaltou o secretário.

A vacina contra o sarampo e febre amarela integram o Calendário Nacional de Vacinação e permanecem disponível durante todo o ano nas unidades de saúde. No entanto, diante da baixa cobertura vacinal registrada, a orientação é intensificar a imunização e alcançar o maior número possível de pessoas do público-alvo.

A estratégia inclui ainda a aplicação da Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, indicada para crianças, jovens, adultos não vacinados e profissionais de saúde.

Público-alvo

A vacina contra o sarampo é indicada para pessoas de 1 a 59 anos. A vacina contra a febre amarela é recomendada para pessoas de 9 meses a 60 anos. Pessoas com mais de 60 anos que desejarem se vacinar precisam apresentar autorização médica.

Serviço: Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela

Data: sábado, dia 7

Horário: das 9h às 15h

Documentos necessários: carteira de vacinação e documento com foto

Unidades participantes:

USF Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco

USF São Judas – Rua Circular, s/n, Jardim São Judas Tadeu

USF Florely – Rua Argia Demarchi, 72, Jardim Florely

USF Picerno – Rua da Saúde, s/n, Jardim Picerno

USF Vasconcelos – Rua João de Vasconcelos, 777, Jardim Vasconcelos

USF Santa Clara – Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara

