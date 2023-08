Sumaré e Nova Odessa somam 51 vagas disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 18 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados devem se dirigir ao PAT, localizado na Rua Justino França, 143, região Central (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), munidos com RG, CPF e comprovante de endereço. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza o telefone (19) 3803 – 3003 para dúvidas e mais informações.

Confira as vagas abertas:

– Ajudante de Açougueiro – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo Vaga PCD (Pessoas com deficiência)

– Ajudante de Carga e Descarga – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo Vaga PCD (Pessoas com deficiência)

– Supervisor de Montagem Eletromecânica – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo Possuir CNH “`B”

– Auxiliar de Cozinha – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com deficiência)

– Costureira – 1 vaga – 6 meses de experiência. Ensino Fundamental Completo

– Cozinheiro – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com deficiência)

– Motorista Carreteiro – 1 vaga – 6 meses de experiência. Ensino Fundamental Completo e possuir CNH “E”

– Operador de Caixa – 4 vagas – Ensino Médio Completo, trabalhar em Campinas

– Operador de Urdideira – 1 vaga – 6 meses de experiência. Ensino Fundamental Completo

– Preparador de Alimentos – 1 vaga – Ensino Fundamental Completo. Vaga PCD (Pessoas com Deficiência)

– Auxiliar de Limpeza – 4 vagas – Ensino Fundamental Incompleto

– Funileiro Automotivo – 1 vaga – 6 meses de experiência. Ensino Fundamental Completo e CNH A/B

PLT – Posto do Trabalho da PMNO tem 33 vagas de emprego para esta 4ª-feira (16/08)

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 33 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (16/08) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

ANALISTA E TÉCNICO ELETRÔNICO – Ensino Médio, Técnico em Eletrônica ou Mecatrônica. Realizar manutenção corretiva e preventiva em inversoras de solda de pequeno, médio e grande porte bem como diagnósticos e avaliações técnicas propondo soluções e ajustes. (1 vaga)

ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO E QUALIDADE – Ensino Médio, experiência em produção. Realizar a conferência de todos os itens e acessórios dos produtos que são destinados a venda. teste de todas as funcionalidades do equipamento conforme procedimento de cada máquina. (1 vaga)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Ensino Médio completo, receber mercadorias, repor prateleiras, organizar estoque, separar produtos, embalar e deixar pronto para enviar ao cliente. Salário de R$ 1.922,00 + bonificação + V.A + vale combustível e Unimed. (3 vagas)

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – Feminino, Ensino Médio completo, com curso concluído ou cursando Auxiliar de Saúde Bucal. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Masculino, para trabalhar com separação de materiais para descarte. (2 vagas)

ELETRICISTA DE AUTOS – Conhecimento em atividades de Mecânica/Elétrica de Automóveis, CNH B Ativa. (1 vaga)

MEIO OFICIAL DE PEDREIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

OPERADOR DE CALDEIRA – Homem entre 35 e 50 anos. Experiência de pelo menos 3 a 5 anos no cargo comprovado em carteira. Precisa ter o curso de operador de caldeira. Experiência caldeira a lenha e aquecedor térmico, não fumante. (1 vaga)

OPERADOR DE RAMA – Homem com Idade entre 35 e 50 anos. Experiência de pelo menos 2/3 anos no cargo comprovado em carteira, não fumante. (1 vaga)

PESADOR ANILINAS / PRODUTOS QUÍMICOS/CORANTES – Homem com idade entre 35 e 50 anos. Experiência de pelo menos 2/3 anos no cargo comprovado em carteira, não fumante. (1 vaga)

PROFESSOR DE ED. FÍSICA – Para trabalhar em academia. (2 vagas)

SEPARADOR DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO – Ensino Fundamental ou Médio completo. Informática Básica. Facilidade de acesso para Nova Odessa. Experiência na função será um diferencial. Disponibilidade de horário. (3 vagas)

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – PCP – Masculino, com experiência na função. (1 vaga)

TÉCNICO QUÍMICO JR – Irá atuar como Técnico Químico de laboratório na área operacional (produção). Realizar atividades pertinentes ao setor, auxiliar no processo de produção, como realizar pesagem de materiais seguindo receitas, efetuar a limpeza de tanques conforme instrução de trabalho. Manter o setor limpo e organizado. Curso concluído de Técnico em Química. Registro no CRQ – Conselho Regional de Química ativo. Interesse em atuar na área operacional de laboratório (produção). Ser proativo. Facilidade de comunicação e comprometimento. Ter disponibilidade para início imediato. Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa ou ter fácil capacidade de se deslocar até a empresa diariamente. (2 vagas)

VENDAS – Feminino, com experiência na função em vendas por telefone. (3 vagas)

VENDEDOR E-COMMERCE – Ensino Médio completo, ter experiência em prospecção de novos clientes. Salário de R$ 1.922,00 + comissão + V.A + vale combustível e Unimed. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA – OPERADOR DE INJETORA, OPERADOR DE SERIGRAFIA – Com experiência. (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA – MECÂNICO INDUSTRIAL, MECATRÔNICO, ELETRICISTA INDUSTRIAL – Todos com experiência em máquinas têxteis, conicaleira, bobinadeira, retorcedeira. (3 vagas)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP