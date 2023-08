Alexandre de Moraes encerra Encontro Anual da AASP 

Alexandre de Moraes encerrará o 14º Encontro Anual AASP

O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) será um dos palestrantes do 14º Encontro Anual AASP – Associação dos Advogados, que acontece de 24 a 26 de agosto, em Campos do Jordão.

O ministro será responsável pela conferência de encerramento do evento considerado um dos mais importantes e esperados pela advocacia do país, com programação diversificada e relevante para o setor e sociedade em geral. Além dele, outros ministros confirmaram presença no encontro, como Delaíde Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Douglas Rodrigues, ministro do TST; Floriano Marques Neto, ministro do TSE, e Paulo Ribeiro, ministro do STJ.

