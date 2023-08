Professores da Etec buscam apoio na Câmara de Nova Odessa

Professores e funcionários da Etec (Escola Técnica Estadual) Ferrúcio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, que estão em greve desde a última semana, estiveram na sessão da Câmara desta segunda-feira (14/08) para solicitar o apoio dos vereadores na intermediação da pauta de reivindicações junto a deputados e também ao Governo do Estado de São Paulo.

O porta voz dos profissionais foi o professor José Gomes da Silva Neto que, entre outros assuntos, abordou a necessidade de revisão dos salários pagos aos docentes. “A Etec está com dificuldades para contratar professores. Em Nova Odessa, já não temos profissionais para todas as disciplinas. “De 2014 até agora, o aumento nos salários foi de 15,77%. A inflação no período foi de 69,67%”, disse.

Representante do movimento em Nova Odessa, a professora Vanessa Lemos apresentou a pauta de reivindicação dos professores.

Entre as solicitações, estão o reajuste linear nos salários de 53,23% a partir de 1º de março; revisão do plano de carreira; pagamento imediato de bônus resultado e garantia de manutenção do Centro Paula Souza e dos serviços prestados.

“Muitos professores, quando ficam sabendo dos salários oferecidos, perdem o interesse em integrar o quadro de servidores da Etec. Assim, muitos docentes desistem e isso acaba gerando uma falta de trabalhadores ou sobrecarregando outros, que acabam prestando serviços em várias instituições”, afirmou Vanessa.

“A revisão do plano de carreira é necessária para valorizar e promover a motivação dos profissionais para melhorar ainda mais a qualidade de ensino”, disse.

“Também entendemos que transferir o ensino técnico para a rede estadual de ensino – como está sendo proposto pelo Estado – é o mesmo que sucatear as Etecs. Entendemos que isso é muito complexo, tanto pela falta de estrutura, quanto de pessoal preparado. As Etecs já existem, por que não manter o ensino profissional nelas?”, questionou.

A preocupação dos professores é a manutenção do ensino de qualidade nas Etecs. “Já garantimos um serviço de qualidade há mais de 50 anos nas Etecs e a transferência não iria manter a mesma qualidade, por isso somos contrários ao projeto”, completou.

Os vereadores ouviram os representantes dos funcionários e professores da ETEC. Aos parlamentares, os docentes solicitaram a elaboração de uma moção de apoio ao movimento grevista. O presidente da Câmara, Wagner Morais, afirmou que já está em discussão a elaboração do documento, que já foi solicitado pelo vereador Antônio Alves Teixeira, o Prof. Antônio, e deve ser assinado por todos os demais.

