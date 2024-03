O prefeito Luiz Dalben, ao lado do deputado Dirceu Dalben, participou da entrega de títulos de regularização fundiária para 154 famílias dos bairros Bela Vista, região de Nova Veneza, Santa Terezinha, região do Matão, e Parque Rosa e Silva, região do Picerno, uma parceria da Prefeitura de Sumaré com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal. Os documentos foram entregues pelo secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, durante evento em Cosmópolis.

O evento contemplou 3.151 famílias, em 16 municípios paulistas. Os investimentos estaduais nas ações são da ordem de R$ 12,2 milhões. Na ocasião, Marcelo Branco reforçou o compromisso da gestão estadual de realizar 500 mil atendimentos habitacionais e reiterou a importância da emissão dos títulos de regularização fundiária: “A habitação é determinante para a qualidade de vida de todos nós. Tudo fica melhor quando você tem uma moradia digna, um lugar que é seu e quando você tem segurança de que aquilo vai ser realmente deixado para seus filhos e seus netos, sendo um bem de família. A regularização fundiária é extremamente importante por conta disso, porque ela faz com que vocês tenham o título definitivo da casa de vocês”.

Sumaré trabalha para promover a regularização fundiária de diversas áreas, por meio da Secretaria Municipal de Habitação. Para fortalecer o trabalho, a cidade firmou com o Governo Estadual o convênio Cidade Legal, que tem o objetivo principal de desburocratizar e agilizar os processos de regulamentação, sem custo aos municípios e aos moradores. As prefeituras recebem apoio técnico para a regularização de parcelamento do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.

“Trabalhamos com muito empenho para proporcionar moradia digna aos nossos moradores. O prefeito Luiz Dalben nos incumbiu de trabalhar para regularizar diversas áreas em Sumaré e ver esse trabalho dando frutos é uma sensação de missão concretizada e um sonho realizado para todos nós da Secretaria de Habitação. Continuamos trabalhando pelas demais áreas da cidade, a fim de levar qualidade de vida para a população”, disse o secretário municipal de Habitação, Douglas Oliveira.

“Foram anos de luta e muito trabalho e me sinto honrado em participar da realização de mais este sonho para a nossa população, que foi possível graças a uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do programa Cidade Legal, intermediada pelo deputado estadual Dirceu Dalben. É com grande alegria que trabalhamos para regularizar diversos bairros em Sumaré, ofertando moradia digna para nossos moradores. Agradeço a Deus a oportunidade de ser prefeito e poder lutar por aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Luiz Dalben.