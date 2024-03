Veja 260 vagas em concurso da prefeitura de Sumaré

A Prefeitura de Sumaré abriu concurso público em diversas área e ofertando mais de 260 vagas

além do cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de abril e o edital pode ser conferidos pelo link https://www.igecs.org.br/concursos. A prova é no dia 26 de maio, de manhã e à tarde, com duração de três horas.

São vagas voltadas para os níveis Fundamental, Médio, Médio com Técnico e Superior. Se o número de inscritos exceder a capacidade prevista dos locais de prova disponibilizados pela Prefeitura, estas poderão ser realizadas no mesmo dia em períodos distintos (manhã/tarde), ou em dois ou mais domingos, com datas a serem definidas.

A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha com quatro alternativas, sendo apenas uma correta. O candidato deverá comparecer aos locais designados para a realização da Prova Objetiva com antecedência, portando obrigatoriamente documento oficial de identificação com foto, original e na forma física; caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Também é recomendado levar o comprovante de inscrição e/ou boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento.

A validade do concurso é dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. O Termo de Convocação para a prova objetiva contendo a confirmação do local e o horário para a realização está previsto para ser divulgado no site www.igecs.org.br a partir do dia 3 de maio.

Além do salário, a Prefeitura oferece abono natalino, cartão alimentação ou cesta básica, subsídio saúde e vale transporte.

