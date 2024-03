Avenida Tiradentes ganha canteiro central em novo trecho

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quinta-feira (21) a construção de canteiro central em novo trecho da Avenida Tiradentes, entre a Avenida Monte Castelo e a Rua Dom Manuel, no Jardim Primavera.

A obra compreende o corte e remoção do asfalto, implantação de guia e sarjeta e a construção de calçada em concreto estampado. O novo canteiro proporciona segurança aos motoristas que passam pelo local. Os serviços seguem nos próximos dias, conforme cronograma estabelecido.

Mais notícias da cidade e região

Em virtude da obra o trânsito na Avenida Tiradentes sofre alteração com períodos de interdição parcial ou total. A Prefeitura pede a atenção e compreensão dos motoristas que trafegam por esta via.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP