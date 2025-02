O Centro Cirúrgico de Catarata do Ambulatório de Especialidades de Sumaré, na região central, realizou no domingo (09) um mutirão de cirurgias de catarata. Cerca de 87 pacientes pré-agendados foram atendidos. O prefeito Henrique do Paraíso acompanhou a açaõ.

O espaço foi implantado na cidade para ampliar o atendimento e agilizar os procedimentos, pois antes as pessoas precisavam fazer as cirurgias de catarata em uma clínica conveniada com o Governo do Estado de São Paulo. Agora, esse serviço é realizado no município.

O mutirão é realizado para agilizar o processo, uma vez que os pacientes, assim que chegam no local, já são direcionados para os serviços e procedimentos, esperando de 10 a 15 minutos para esse encaminhamento e início dos processos.

Catarata no foco do secretário

“Trabalhamos para ampliar cada vez mais os atendimentos, além de ofertar uma assistência de qualidade. Atendemos 87 pacientes que estavam pré-agendados para as cirurgias e, além disso, atendemos também pacientes que precisavam realizar os pós-operatórios. Foram cerca de 200 atendimentos de excelência e cuidados especiais com os moradores”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

No Ambulatório de Especialidades, os atendimentos são realizados durante a semana, sempre com agendamento. O endereço é Avenida Três M, 50, Centro de Sumaré.

