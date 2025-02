Carro bate em poste e causa bloqueio na Avenida Minas Gerais em Sumaré.

Um carro bateu em um poste na Avenida Minas Gerais, no Jardim Nova Veneza, em Sumaré.

A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (11). De acordo com a SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural), a motorista teve um mal súbito e perdeu o controle da direção do veículo. Ela foi socorrida consciente e teve ferimentos leves.

A via foi interditada para substituição do poste de energia. A via deve seguir bloqueada até a conclusão dos trabalhos, prevista para o final da tarde de hoje.