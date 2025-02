O aplicativo Duolingo anunciou, nesta terça-feira (11), a ‘morte’ do seu mascote, a famosa coruja verde.

Duo, como a corujinha era chamada, fazia sucesso nas redes sociais e em campanhas do aplicativo de ensino de línguas, por seu jeito descontraído e debochado.

Em comunicado pelas redes sociais, o Duolingo afirmou que “as autoridades estão investigando a causa da morte e estamos cooperando inteiramente”, além de afirmar que a coruja provavelmente morreu “esperando você fazer uma aula”.

Nos comentários, as pessoas se divertiram com a postagem do aplicativo. “Eu fiz minha aula hoje, não foi minha culpa!”, escreveu uma mulher. Outra afirmou que “minha vida jamais será a mesma. Descanse em paz”.