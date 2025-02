 Hyrox: nova febre fitness que exige cuidados para evitar lesões

Ganhando força nas redes sociais, o Hyrox, modalidade que combina corrida com exercícios funcionais de baixa complexidade, vem se tornando a grande tendência entre os entusiastas de atividades físicas em 2025. Criado na Alemanha em 2017 como uma “corrida fitness”, o esporte foi inicialmente concebido como uma competição, mas acabou sendo incorporado ao cotidiano das academias. A prática consiste em uma corrida de 8 km, intercalada com oito estações de exercícios simples, como burpees com salto, remo ergométrico e arremessos de bola ao alvo.

O Hyrox é focado na resistência aeróbica e não utiliza cargas elevadas, mas como em qualquer atividade física intensa, ninguém está isento de se machucar, especialmente iniciantes ou quem não está acostumado a esse tipo de esforço. O diretor da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), Dr. Alberto Pochini, lembra que a orientação profissional é fundamental para evitar problemas musculares ou articulares.

Antes de começar o Hyrox

“Um dos primeiros passos para quem deseja iniciar qualquer atividade física é buscar uma orientação adequada. Iniciar os treinos sem acompanhamento pode levar à execução incorreta dos movimentos, aumentando o risco de lesões como distensões musculares, fraturas por estresse e sobrecargas articulares. Além disso, um profissional pode ajudar a planejar a progressão dos treinos, garantindo que o corpo se adapte gradualmente à intensidade da atividade”, explica o ortopedista.

Outro ponto fundamental é respeitar os limites do corpo. “Começar com treinos leves e aumentar a intensidade conforme a evolução física é essencial para evitar sobrecargas”, salienta.

O descanso também desempenha um papel importante, já que o Hyrox exige muito do sistema cardiovascular e muscular. Dias de recuperação são necessários para permitir a regeneração dos tecidos e evitar o overtraining, condição que pode levar à fadiga crônica e ao aumento do risco de lesões.

“Antes de iniciar a prática, é recomendável realizar uma avaliação médica para identificar possíveis limitações ou condições de saúde que exijam atenção. Problemas cardíacos, articulares ou musculares podem ser agravados pela alta intensidade do exercício. Para atletas regulares, check-ups periódicos são igualmente importantes para monitorar o impacto da atividade no corpo e ajustar a rotina de treinos conforme necessário”, alerta.

O aquecimento e o alongamento não podem ser negligenciados, ressalta o médico. Dedicar de 5 a 10 minutos a exercícios de aquecimento dinâmico, como polichinelos ou corrida leve, prepara o corpo para a atividade, aumentando a circulação sanguínea e a temperatura muscular. Após o treino, alongamentos leves ajudam a melhorar a flexibilidade e a reduzir a tensão muscular, prevenindo dores e lesões.

A postura correta durante a execução dos exercícios é outro fator que merece atenção. Movimentos como burpees, arremessos de bola ao alvo e remo ergométrico exigem técnica adequada para evitar sobrecargas nas articulações e na coluna. Manter o alinhamento corporal e evitar curvas excessivas nas costas são detalhes que fazem toda a diferença na prevenção de lesões.

“Escutar o corpo é uma prática que deve ser levada a sério. Dores persistentes, inchaços ou desconfortos que não desaparecem após o descanso podem ser sinais de alerta. Ignorar esses sintomas pode agravar problemas existentes, por isso é fundamental procurar um médico especialista ao primeiro sinal de anormalidade”, conclui Pochini.

Sobre a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE)

A Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE) é uma entidade sem fins lucrativos que reúne médicos ortopedistas e promove o avanço da artroscopia e traumatologia esportiva no Brasil por meio de educação, pesquisa e boas práticas.

