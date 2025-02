PAT Sumaré seleciona 330 vagas pra trabalhar no Mercado Livre

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com 330 vagas de empregos abertas para trabalhar no novo Centro de Operação do Mercado Livre, localizado às margens da Rodovia José Lozano Araújo, que liga Sumaré a Paulínia. O processo seletivo acontecerá nesta quarta-feira (12).

Os interessados com perfil para as oportunidades devem comparecer ao PAT Sumaré, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho, para realizar o cadastro.

O PAT fica na rua Justino França, 143, centro. Os candidatos podem comparecer no local das 8 às 16h. Para mais informações, o contato deve ser feito pelo telefone (19) 3803-3003.

Confira as vagas disponíveis pro Mercado Livre:

• Auxiliar de Logística – 250 vagas

• Operador de Máquinas – necessário CNH e experiência na função – 80 vagas

O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destaca a relevância dessa parceria para o crescimento da cidade:

“A instalação do Centro de Distribuição do Mercado Livre em Sumaré é um marco para o nosso desenvolvimento. Além de fortalecer nossa economia, essa iniciativa gera empregos e renda para a população, reafirmando o compromisso da Prefeitura em oferecer oportunidades concretas para os trabalhadores do município”.

