Preta Gil recebeu alta na tarde desta terça-feira (11) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Preta estava internada desde o dia 19 de dezembro, quando passou por uma cirurgia delicada que durou cerca de 21 horas para a retirada de cinco tumores.

A artista, que tem se mostrado forte e determinada durante todo o processo, agora se prepara para a continuidade de seu tratamento e a recuperação plena.

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, declarou em entrevista recente que adotou a medicina integrativa como forma de se preparar para o Carnaval deste ano.

Afirma que a técnica é responsável por integrar todos os aspectos relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, que está satisfeita com os resultados obtidos e nunca se sentiu tão feliz com sua saúde como agora. O objetivo de Paolla é melhorar o metabolismo para alcançar alta performance na passarela do samba.

Para repercutir o assunto, o médico clínico geral Dr. Marcelo Bechara, especialista em Medicina Integrativa, Ciência da Obesidade, Hormonologia, Longevidade e Saúde, está à disposição para entrevistas sobre o tema.

Sobre Marcelo Bechara:

Dr. Marcelo Bechara é médico clínico e cirurgião geral, formado em Medicina pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) há mais de 16 anos. Com especializações em Longevidade e Saúde, Hormonologia e Ciência da Obesidade, emagrecimento e Reposição Hormonal Masculina na Harvard Medical School.

Atualmente, Bechara atua com Medicina Integrativa, na clínica que recebe seu nome, inaugurada em 2023 em Praia Grande, litoral de São Paulo. Em seu consultório, realiza