DeepSeek segue sendo atacada por hackers, inclusive dos EUA

A plataforma DeepSeek, IA generativa de código aberto, continua enfrentando uma série de ataques DDoS, de acordo com o Sistema Global de Caça a Ameaças da NSFOCUS, referência global em segurança cibernética.

Na última sexta-feira (31), a NSFOCUS detectou três ondas de ataques DDoS visando o endereço IP 1.94.179.165. A primeira, às 15:33:31, dia 25 de janeiro, a segunda às 13:12:44 (dia 26), e outra dia 27, às 18:09:45 (GMT+8).

Segundo a empresa de segurança cibernética, a duração média dos ataques foi de 35 minutos, sendo que os criminosos visaram principalmente o DeepSeek por meio de ataques de reflexão do Network Time Protocol (NTP) e de reflexão do memcached.

Além da interface da API do DeepSeek, a NSFOCUS detectou duas ondas de ataques contra a interface do sistema de bate-papo do DeepSeek, em 20 de janeiro — dia em que o DeepSeek-R1 foi lançado — e outra dia 25. A duração média dos ataques foi de uma hora, e os principais métodos incluíram reflexão NTP e reflexão Simple Service Discovery Protocol. As três principais fontes de infraestrutura de ataque foram os Estados Unidos (20%), o Reino Unido (17%) e a Austrália (9%).

De acordo com Raphael Tedesco, gerente de negócios da NSFOCUS para América Latina, quando o endereço IP de resolução do DeepSeek foi trocado (em 28 de janeiro), o invasor “ajustou rapidamente” a sua estratégia e lançou uma nova rodada de ataques DDoS no nome de domínio principal, na interface da API e no sistema de bate-papo, o que reflete a alta complexidade da tática utilizada.

“Da seleção de alvos à compreensão precisa do tempo e, em seguida, ao controle flexível da intensidade do ataque, o invasor mostra um profissionalismo extremamente alto em cada etapa. Os ataques altamente coordenados e precisos sugerem que o incidente não foi acidental, mas sim bem planejado e organizado, executado por uma equipe profissional”, ressalta Tedesco.

Recebida com fervor desde a sua chegada ao mercado, com modelos de linguagem de grande porte de primeira geração e baixo custo para treiná-los, a plataforma continua à frente do ChatGPT, principal concorrente, no gráfico de aplicativos gratuitos da Apple App Store.

