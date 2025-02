Vídeo mostra evolução das roupas íntimas femininas

Com look ousado, Musa da Gaviões coloca corpão para jogo e dá spoiler de fantasia: “afro, misteriosa e sensual”

Comemorando 11 anos de Carnaval, a empresária Francine Carvalho apostou na ousadia para o segundo ensaio técnico da Gaviões da Fiel neste domingo (9) e surgiu com um body todo recortado, que deixou seu corpão à mostra. E um detalhe chamou a atenção: a peça foi bordada com cristais e marfim, que tem tudo a ver com o enredo afro.

“Nesses anos todos de Carnaval nunca desfilei com enredo afro. Então é tudo novidade e tem um gostinho especial. Estou ousando mais, experimentando coisas diferentes, cores e materiais que nunca usei. Inclusive a minha fantasia do desfile será laranja, nunca usei nada parecido e nem nessa cor. Vai ter muito faisão também, umas 800 penas”, dá spoiler.

Para o desfile, ela vai usar uma fantasia na mesma linha: ousada, conceitual e polêmica. Francine ainda promete uma surpresa na avenida. No ano passado, ela usou LED e efeito especial na fantasia. Um gavião no seu ombro emitiu som durante o desfile, gerando curiosidade do público.

“Para o desfile vamos apostar em uma pegada africana, misteriosa e sensual. Trabalhei o ano todo para pagar essa fantasia, é um investimento alto, talvez o valor de um carrão, parei de fazer contas. Vale tudo pelo Carnaval, é minha grande paixão, é meu universo. Meus amigos são do Carnaval, meu marido, minha família, meus negócios. É algo inexplicável”, diz.

Por mais um ano, Francine fará jornada dupla no Carnaval. Além de musa da Gaviões da Fiel, a empresária também é rainha de bateria da X9 Pioneira, em Santos, litoral de São Paulo, segundo maior Carnaval do estado. Para aguentar a maratona, ela não perde os treinos na academia e as aulas de samba. Também investe em tratamentos estéticos para exibir seu melhor corpo na avenida.

“Sou a louca da estética (risos), já experimentei de tudo e dá resultado. Acredito muito na tecnologia então me jogo em tudo que é novidade para manter o corpo em dia e durinho. E dá resultado!”, diz exibindo o shape. “Também faço aulas de samba, mesmo com tantos anos de Carnaval, sempre temos coisas novas para aprender. A preparação é até o dia do desfile, sem parar”, diz.

Aliás, Francine reserva um momento de puro relax para encarar a avenida. Ela faz um ‘day spa’ e esquece de todas as preocupações e ansiedades no dia do desfile. “Não tem mais aquela correria, aprendi a me programar e organizar tudo. É meu dia de musa (risos). Recebo massagens, procedimentos estéticos e mimos. Esse day spa é sagrado para mim”, conta.