Abandono animal: quais as raças menos adotadas no Brasil

Ainda temos muito abandono animal no Brasil. Com mais de 1 bilhão de pets no mundo, a sociedade está cada vez mais conectada aos animais de estimação. No entanto, uma triste realidade persiste: apesar das campanhas de conscientização sobre o abandono, existe cerca de 30 milhões de pets abandonados no Brasil, e certos grupos de cães ainda enfrentam dificuldades para encontrar uma família e um lar saudável e feliz.

A maior parte dos cães no Brasil é adquirida de amigos ou familiares, e 51% dos tutores possuem cães de raça, com o Shih Tzu sendo a raça mais popular. Dados de uma pesquisa global realizada pela Mars mostram que a adoção em abrigos é a opção menos comum, o que agrava a situação dos cães sem raça definida, que continuam à margem da adoção.

Embora a conscientização sobre o abandono animal esteja crescendo, alguns cães ainda enfrentam desafios únicos na hora de encontrar um lar. Fatores como aparência, idade e cor da pelagem influenciam diretamente as chances de adoção desses animais. Confira abaixo os principais motivos que dificultam a adoção de alguns desses cães:

1. Vira-Lata Caramelo

O vira-lata caramelo, por exemplo, é um dos cães mais populares no Brasil, sendo considerado um verdadeiro símbolo nacional. Eles estão presentes em vídeos, memes, músicas e até geraram uma petição para serem incluídos nas cédulas de dinheiro do país.

No entanto, essa popularidade não se traduz em facilidade para encontrar um lar.

Embora adorados na cultura pop, os vira-latas caramelo são os cães mais comuns nos abrigos brasileiros, o que aumenta suas chances de serem deixados para trás. Estudos da Associação Arca de Noé mostram que esses cães têm 90% menos chance de serem adotados em comparação com os cães de raças puras, devido ao estigma social que associa a ideia de “vira-lata” a um animal de “segunda classe”, apesar de sua inteligência, lealdade e carinho.

Leia Mais Notícias do Brasil

2. Cães de Pelagem Preta (abandono racista)

Cães de pelagem preta também enfrentam grandes dificuldades para serem adotados. O preconceito em relação aos cães pretos é um fenômeno mundial, alimentado por estereótipos negativos, como a ideia de que são “mais agressivos” ou que trazem má sorte.

Dados de abrigos confirmam que cães de pelagem escura, especialmente os de médio e grande porte, têm muito mais dificuldade de encontrar um lar.

3. Cães Idosos

“A percepção de que um cão idoso terá mais problemas de saúde faz com que muitos adotantes prefiram filhotes, que têm maior expectativa de vida. Contudo, os cães idosos têm muito a oferecer: são calmos, amorosos e, muitas vezes, mais fáceis de educar, é um relacionamento maduro entre o tutor e seu cão”, afirma Juliana Camargo, Presidente do INSTITUTO AMPARA ANIMAL.

Para combater o abandono, é essencial que a adoção seja responsável e que a compatibilidade entre o pet e a família seja considerada. Cães, por exemplo, são vistos como parte da família. 63% dos tutores de cães relatam estar “muito satisfeitos” com seus animais, e 50% destacam o amor incondicional que recebem de seus cães. A adoção responsável deve, portanto, considerar tanto o perfil do tutor quanto as necessidades do animal, assegurando que todos, independentemente da aparência ou idade, encontrem um lar saudável e feliz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP