O cantor, compositor e contrabaixista Humberto Gessinger apresenta a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii” no dia 25 de outubro na cidade de Campinas, interior do Estado de São Paulo. A apresentação acontece na Expo D. Pedro. A realização é da Oceania Eventos.

Humberto Gessinger sobe ao palco em formato desplugado celebrando os álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” e “Acústico Novos Horizontes”. No repertório estão os clássicos que fazem parte dos álbuns como “O Papa é pop” e “Era um garoto que como eu amava Os Beatles e os Rolling Stones” além de sucessos como “Toda forma de poder” e “Piano bar”.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista Premium e Front Stage Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Icones https://www.icones.com.br/evento/684116-humberto-gessinger-acusticos-engenheiros-do-hawaii ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro.

HUMBERTO GESSINGER

Completando 40 anos de estrada em 2025, Humberto Gessinger lançou 25 álbuns e oito DVDs, que lhe renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música

Desde 2024 está em turnê com o seu mais recente álbum de inéditas “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo” (Deck), lançado no final de 2023, gravado em Porto Alegre e na Suécia, no icônico Estúdio Atlantis conhecido por gravações de nomes como Abba, Roxette, Green Day, Aha, Lenny Kravitz, Elvis Costello, The Hives, entre outros.

Paralelamente ao seu trabalho como músico, Gessinger lançou cinco livros: “Meu Pequeno Gremista”, “Pra ser Sincero”, “Mapas do Acaso”, “Nas Entrelinhas do Horizonte” e “Seis Segundos de Atenção”.

SERVIÇO

Evento: Show Humberto Gessinger

Data: 25 de outubro

Horário de abertura: 20h

Horário previsto do show: 22h

Local: Expo D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.icones.com.br/evento/684116-humberto-gessinger-acusticos-engenheiros-do-hawaii