Sumaré garante instituto federal do governo Lula

Sumaré, a capital paulista e mais nove cidades do Estado serão beneficiadas

pelo programa de expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) do Governo Federal, que construirá 100 novos campi em todas as 27 unidades da Federação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou o anúncio em evento nesta terça-feira, 12 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília.

No município de São Paulo estão previstas duas unidades no plano de expansão, nos bairros Jardim ngela e Cidade Tiradentes. Além dessas, as cidades de Carapicuíba, Cotia, Diadema, Franco da Rocha, Mauá, Osasco, Ribeirão Preto, Santos e São Vicente foram escolhidas para receber os novos IFs. Juntos, esses municípios somam mais de 15,5 milhões de habitantes. Em Osasco, Franco da Rocha, Cotia e Carapicuíba os novos IFs serão os primeiros a serem construídos nessas cidades. Nas outras, eles chegam para ampliar a cobertura da rede.

“Sempre trabalhamos para garantir ensino de qualidade em Sumaré. A conquista do Instituto Federal anunciada pelo Presidente Lula reforça o nosso compromisso e do governo federal com a educação da cidade”, disse o líder de governo, vereador Willian Souza.

Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos oferecidos nas unidades são gratuitos. Os institutos têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada — ou seja, junto ao ensino médio.

R$ 3,9 BILHÕES — O objetivo da nova expansão da Rede Federal é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT), com oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. O programa cria 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Dos R$ 3,9 bilhões em obras a partir de recursos do Novo PAC, R$ 2,5 bilhões serão aplicados na criação de novos campi e R$ 1,4 bilhão na consolidação de unidades dos IFs já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

A construção de novos campi trará impactos positivos para além da educação, com incremento do setor da construção civil e geração de emprego e renda nos municípios beneficiados. As novas escolas, quando estiverem em funcionamento, levarão desenvolvimento local para as cidades contempladas e também em nível regional.

