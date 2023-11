Sumaré tem homenagem a celebridades locais esta 3a

Nesta terça-feira (28), em sessão ordinária, os vereadores de Sumaré homenageiam

vinte personalidades do município com a Medalha Plínio Giometti, aos empreendedores de destaque, Medalha e Diploma de Mérito Jurídico e Medalha de Honra ao Mérito Desportivo. A reunião tem início marcado para 15h, e acontece no plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelo canal da Casa no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare ). A votação de moções, requerimentos e projetos de lei transcorre normalmente.

Leia + sobre política regional

Os empresários agraciados com a Medalha Plínio Giometti serão Easli Marinho, José Carlos Pedroni, Maximiliano Brunelli, João Roberto de Souza, Orlando Bersot Menezes de Figueiredo, Joel Alves Fragoso, Valdirene Silva Furini, Marcos Barijan e Anselmo Soares. Já a Medalha e o Diploma de Mérito Jurídico serão entregues aos doutores Paulo Roberto da Silva, Vanilson José Cardoso, Neusa Ruana Netto Corniani, Renato Guimarães Gomes da Silva e Paulo Roberto Pires de Lima. A Medalha de Honra ao Mérito Desportivo será destinada a Douglas Vinicius Carvalho Brasil, Lucas Costa de Souza, Renato Luiz da Silva Junior, Léu Romário Seixas Ribeiro, Sansei Wagner Alves de Araújo e Pedro Henrique Marques Rocha.

ORDEM DO DIA

Na Ordem do Dia da sessão, constam três projetos. Os vereadores devem discutir e votar o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2023, de autoria de Gilson Caverna (PSB). A proposta cria a “Medalha Berenice Piana”, a ser concedida aos cidadãos do município que se destacam na causa da pessoa com deficiência.

O segundo item da pauta é Projeto de Lei nº 164/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a concessionária de saneamento básico do município de Sumaré efetuar a limpeza de fossas e destinação dos resíduos para estação de tratamento de forma gratuita para as unidades residenciais e comerciais não servidas pela rede de esgotos sanitários, mas que pagam a taxa de esgotamento sanitário. A propositura foi protocolada pelo vereador Willian Souza (PT).

Por fim, será votado o PL nº 275/2023, de autoria do Vereador Tião Correa (PSDB). O projeto determina que fica denominada “Praça João Casemiro de Sá” o Sistema de Recreio 5 do Loteamento Jardim Martins.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP