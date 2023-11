Um caminhão de lixo capotou, nesta segunda-feira, entre a Avenida Europa e a Rua Albânia, em Americana. Ninguém ficou ferido. O caminhão teria sofrido o acidente após outro veículo não ter respeitado uma sinalização de pare.

Ninguém se feriu. O motorista teve algumas escoriações leves.

