O handebol feminino de Americana é campeão da Liga de Handebol

do Estado de São Paulo (LHESP) pela 18ª vez na história. As americanenses conquistaram o título ao derrotarem o time de Itatiba na grande final, realizada no sábado (25) na casa das adversárias. A decisão foi marcada pelo equilíbrio. As equipes empataram tanto no tempo normal quanto nas duas prorrogações, chegando ao placar de 32 a 32. No desempate por tiros de 7 metros, Americana levou a melhor por 8 a 7, garantindo o troféu com o placar final de 40 a 39.

“Foi um jogo muito disputado. Conseguimos dificultar vários ataques delas com nossa proposta defensiva e, com isso, criamos muitas situações de contra-ataque. Com o jogo parelho, vivenciamos todas as fases de uma partida de handebol. As meninas tiveram um psicológico incrível, porque já havíamos perdido para Itatiba duas vezes este ano, e nossas batalhadoras e incansáveis atletas se superaram e conseguiram o título. Estou muito feliz pelo nosso handebol e por todas as meninas”, celebrou o treinador Jurandir Batista, o Didi.

Além do título, Americana teve também destaques individuais: a atleta Silvia foi eleita como melhor jogadora da final, Didi venceu a premiação de melhor técnico do campeonato, Rhaissa ganhou como melhor pivô e Carol foi considerada a melhor ponta esquerda da competição.

“Estamos muito felizes e orgulhosos pelo desempenho das meninas do handebol, que trouxeram mais uma vez o título da Liga Estadual para a cidade de Americana. Parabéns às atletas e a toda a comissão técnica pela dedicação e pelo empenho. Só temos a agradecer por nos representarem tão bem nos torneios pela região”, comemorou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

