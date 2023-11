O Time São Paulo Paralímpico alcançou a marca de 71 medalhas conquistadas para o Brasil Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Só nesta quinta-feira (23), quinto dia de competição, foram oito de ouro, duas de prata e três de bronze.

Ao todo, os 61 atletas do Time SP que participam do Parapan já conquistaram 42 medalhas de ouro, 18 de prata e 11 de bronze nas modalidades de atletismo, bocha, ciclismo, halterofilismo, judô, natação e tênis de mesa. As conquistas representam cerca de 30% do quadro geral de medalhas do Brasil, que já reúne 243 medalhas, sendo 113 de ouro, 63 de prata e 67 de bronze, e está em primeiro lugar.

“O desempenho dos nossos atletas aqui no Chile nos deixa muito feliz e representa triunfo e superação. O Time São Paulo é referência no esporte paralímpico e, se continuar neste ritmo de conquistas, poderá consolidar um número total de medalhas de ouro conquistadas por países como Argentina, México, Estados Unidos e Colômbia. Investir no paradeposto não é apenas reconhecer e potencializar talentos excepcionais, mas também promover a inclusão pelo acesso que o esporte proporciona e pela força do exemplo que nossos atletas deixam como grande legado”, comenta o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que está no Chile acompanhando os atletas do Time SP no Parapan.

Confira abaixo as medalhas de ontem.

Atletismo

Na categoria T13, Rayane Soares levou a medalha de ouro na disputa dos 100m, assim como Jerusa Geber na categoria T11. Christian Gabriel, na categoria T37, ficou com a prata também nos mesmos 100m.

Nos 200m da categoria T37, Marcelly Pedroso conquistou a medalha de bronze; a atleta corre ainda nesta sexta-feira (24) na disputa pelos 100m.

Outros dois ouros foram conquistados pelos atletas Daniel Mendes e Aline Rocha dos Santos, que disputaram os 400 e os 800m nas categorias T11 e T53/T54, respectivamente.

No lançamento de disco, Claudiney Batista ficou em primeiro lugar na categoria F56, enquanto Julyana Silva buscou a medalha de bronze pela categoria F57 do arremesso de peso.

Natação

As medalhas de ouro na natação ficaram por conta de Phelipe Andrew, que foi o melhor na disputa dos 100m livres pela classe S10, e Lucilene Sousa no revezamento 4x100m livre – nadaram com Lucilene Matheus Rheine, Douglas Matera e Carol Santiago. Andrew volta a nadar nesta sexta-feira na disputa dos 100m costas.

Na prova dos 200m medley da classe S8, Cecília Araújo conquistou a medalha de prata. Já Lucas Lamente conquistou a terceira colocação pela classe S9 no 100m.

Ciclismo

Na categoria C1-5 dos 500m contrarrelógio, a atleta Sabrina Custódio foi a vencedora da medalha de ouro, que garantiu a ela também o recorde parapan-americano na modalidade com marca de 36s864. Esta é a primeira medalha de ouro do ciclismo de pista na competição. Sabina volta às pistas na tarde de hoje para prova classificatória.

Competições nesta sexta-feira (24)

Os atletas do Time São Paulo Paralímpico seguem disputando diversas categorias como atletismo, bocha, ciclismo, goalball e natação. Até o momento, o Brasil se mantém em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, disputando com 33 países.

O Brasil é líder do quadro desde a edição do Rio, em 2007, e nas posteriores – Toronto, em 2015; Guadalajara, em 2011; e Lima, em 2019, edição em que os atletas brasileiros conquistaram a primeira posição do quadro de medalhas ao alcançar a marca inédita de 308 medalhas, sendo 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze.

Os Jogos Parapan-Americanos começaram em 17 de novembro e se encerram no dia 26.

Time SP

Criado em 2011 pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Time São Paulo Paralímpico conta com R$ 6 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 106 atletas de 14 modalidades, que têm representado o Estado e o País em campeonatos nacionais e mundiais ao longo do ano. Deste total de atletas, 61 integram a delegação brasileira nos Jogos Parapan-Americanos.

