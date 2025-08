Sumaré leva projeto Diversão em Cena às escolas municipais

O projeto “Diversão em Cena”, uma das maiores iniciativas de formação de público para teatro infantil no Brasil, celebra seus 15 anos em 2025 com uma programação especial em Sumaré. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com patrocínio da Fundação ArcelorMittal e Belgo Arames, o projeto teve início nesta terça-feira (5) na Escola Municipal Antonio Palioto, reunindo centenas de alunos para uma manhã repleta de diversão, riso e encantamento.

Com apresentações gratuitas e voltadas para o público infantil, a iniciativa segue ao longo de agosto e setembro, alcançando outras escolas da rede municipal com espetáculos circenses e teatrais que aliam humor, música e criatividade.

Entre os destaques da programação estão os espetáculos “A Banda do Jerônimo: uma inusitada banda de um homem só”, com o Circo Caramba, e o “Riso Show”, do MB Circo.

No dia 6 de agosto, às 9h30, será a vez dos alunos da Escola Municipal Neusa de Souza Campos, no Parque Rosa e Silva, assistirem ao espetáculo de Jerônimo, um palhaço que transforma objetos do cotidiano em instrumentos musicais inusitados — como forma de pizza, bacia, balde de lixo e buzinas. A proposta mistura música, comicidade e interação com a plateia, encantando crianças a partir de 5 anos.

Já no dia 27 de agosto, às 9h30, o MB Circo se apresenta na Escola Municipal Anália de Oliveira Nascimento, no Jardim Bom Retiro, com o irreverente “Riso Show”. Na peça, os palhaços Tico, Polenta e o maestro Garcinha embarcam em uma aventura musical improvisada e cheia de imprevistos, onde cada erro vira motivo de riso e criatividade. A classificação indicativa é a partir de 3 anos.

O espetáculo “A Banda do Jerônimo” retorna à cena no dia 28 de agosto, também às 9h30, na Escola Municipal Antonietta Cia Viel, no Parque Virgílio Viel, encerrando o mês com mais uma dose de música e bom humor.

A programação segue em setembro com novas atrações, como a peça “Catimba – A reviravolta do glorioso Grêmio Recreativo de Pirapora da Vila Paulicéia”, da 2 Mililitros Cia. Teatral, voltada para o público a partir de 6 anos. O enredo aborda com leveza e bom humor temas como diversidade, esportividade e inclusão, convidando o público a refletir sobre preconceitos e escolhas coletivas.

Para o secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, ações como o “Diversão em Cena” são fundamentais para enriquecer o processo educativo. “As atividades complementares de cultura ampliam o repertório das crianças, estimulam a criatividade e promovem o senso crítico. A escola é um espaço de formação integral, e a arte cumpre um papel essencial nesse processo”, destacou o secretário.

