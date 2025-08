Câmara e Sumprev recebem inscrições de curso sobre aposentadoria de servidores

A Câmara Municipal de Sumaré e o Fundo de Previdência Social do Município (Sumprev) seguem com inscrições abertas para um seminário que vai abordar as novas regras para concessão de aposentadoria aos servidores públicos municipais. O evento acontece no dia 13 de agosto, no plenário da Câmara. As 80 vagas para a turma da manhã já foram preenchidas, restando vagas presenciais apenas para o período da tarde. O seminário é gratuito, e as inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/igrnjb63AyfM8nHA9.

A participação poderá ser feita de modo presencial, limitado a 80 vagas por turno, ou on-line, por meio de transmissão de vídeo em tempo real. Apenas os participantes presenciais receberão certificados.

A capacitação será conduzida pelo advogado Tiago Oliveira, coordenador jurídico da ABCPREV – Gestão e Formação Previdenciárias. Durante o curso, serão abordadas as mudanças trazidas pela Lei Municipal nº 6.449/2020, que adequou a legislação local à Reforma da Previdência implementada pelo Governo Federal em 2019.

Entre os temas que serão esclarecidos no seminário estão os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis ao RPPS, a sustentabilidade do regime e equilíbrio entre custeio e benefícios, as novas regras de aposentadoria na Sumprev, as regras permanentes e de transição, aposentadorias especiais, direito adquirido e suas implicações práticas, abono de permanência, averbação de tempo de contribuição e readaptação funcional sob a ótica previdenciária.

O evento é organizado pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda De Nadai, da Câmara de Sumaré, em parceria com o Sumprev.

