Sumaré amplia oportunidades a jovens com parceria entre Prefeitura, PAT e ISBET

A Prefeitura de Sumaré deu mais um passo importante na geração de emprego e renda para a juventude do município. Nesta terça-feira (9), a administração anunciou uma parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET), que será implementada por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). A iniciativa fortalece as políticas públicas de empregabilidade e busca ampliar as oportunidades de capacitação e inserção profissional dos jovens, especialmente através do programa Jovem Aprendiz.

O programa garante não apenas o acesso ao primeiro emprego, mas também a qualificação necessária para atender às demandas do mercado de trabalho. Segundo o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, a medida é estratégica para o futuro da cidade. “Criar oportunidades para nossos jovens é também investir no futuro de Sumaré. Essa parceria reafirma o empenho da nossa gestão em promover desenvolvimento econômico e inclusão social por meio da qualificação profissional”, destacou Michelin.

Com mais de 50 anos de atuação, o ISBET é referência nacional na formação de aprendizes e estagiários, atuando em conformidade com a Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000). O programa Jovem Aprendiz se consolida como porta de entrada para o trabalho formal, unindo geração de renda à formação de mão de obra qualificada, impactando famílias e contribuindo para o crescimento sustentável da cidade.

Durante o lançamento, realizado no PAT de Sumaré, Ed Carlo Michelin recepcionou os adolescentes que participarão do programa, juntamente com representantes das empresas parceiras que abraçaram a iniciativa: GoodBom Supermercados, Supermercado Paraná, Supermercado São Vicente, Flyer Indústria Aeronáutica Sumaré, Lojas Cem e Arena Atacado Sumaré.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da ação para a juventude sumareense. “Investir nos nossos jovens é investir no futuro de Sumaré. Essa parceria com o ISBET representa a chance do primeiro emprego e a qualificação necessária para que eles construam uma carreira sólida. Estamos comprometidos em abrir portas, gerar renda e preparar nossa cidade para um desenvolvimento econômico e social cada vez mais sustentável”, disse.

