Polícia descobre plantação de maconha com casal no Jardim Boer

Leia Mais notícias da cidade e região

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana apreenderam nesta quarta-feira (10), em uma residência no Jardim Boer, uma pequena plantação de maconha. Um casal foi preso acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico: o vendedor A.V.L., de 41 anos, e a padeira A.P.S., 24.

Conforme informações da Dise, a ‘Operação Velhote’ apurava a existência de uma plantação de Cannabis Sativa (maconha) em um imóvel na Rua Entusiasmo. Durante as investigações, policiais localizaram o endereço e começaram a monitorar o imóvel. Junto do casal foi identificado um automóvel marca Fiat e modelo Mobi, ano 2017. Após as diligências investigativas, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão.

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana autorizou e os policiais da Dise abordaram o casal no interior do imóvel enquanto dormiam. Durante as buscas, localizaram duas estufas equipadas com iluminação artificial, controle de temperatura e umidade, utilizadas para o cultivo de cinco pés de maconha.

Também foram apreendidas 74 flores da planta, acondicionadas em recipiente hermeticamente fechado, com alto teor de Tetrahidrocanabinol (THC), além de um saco contendo 580g (quinhentos e oitenta gramas) de entorpecente já colhido, uma balança de precisão, a quantia de R$ 3.000,00 em espécie, três aparelhos celulares e o veículo investigado.

Diante da materialidade e indícios de autoria, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao casal, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Os dois foram conduzidos, junto dos objetos e drogas apreendidos, até a sede da Dise, onde a autoridade policial ratificou a prisão e adotou as providências de Polícia Judiciária cabíveis.

Os indiciados foram submetidos a exame cautelar e, depois, escoltados às Cadeias Públicas de Sumaré e Monte Mor, onde permanecerão à disposição da Justiça e serão apresentados em audiência de custódia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP