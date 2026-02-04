Sumaré notifica 262 em janeiro; 69,8% por descarte irregular de entulho

Operação Cidade Limpa é realizada pela Prefeitura com foco no combate aos descartes

A Operação Cidade Limpa, promovida pela Prefeitura de Sumaré, realizou 262 notificações ao longo de janeiro, com foco no combate ao descarte irregular de resíduos e na preservação dos espaços públicos. Do total de autuações, 69,8% foram motivadas pelo descarte irregular de entulho, enquanto 30,2% referem-se a irregularidades em calçadas, como falta de manutenção e obstruções.

A ação de fiscalização percorreu todas as regiões do município, reforçando o caráter preventivo e educativo da operação, além da atuação rigorosa no cumprimento da legislação ambiental e urbana.

De acordo com o balanço, as regiões que concentraram o maior número de notificações foram Nova Veneza e Maria Antonia, áreas que apresentaram maior incidência de irregularidades relacionadas ao descarte inadequado de resíduos e às condições das calçadas.

A Operação Cidade Limpa tem como objetivo ordenar o espaço urbano, reduzir impactos ambientais, prevenir enchentes e promover mais segurança e qualidade de vida à população. A Prefeitura reforça que o descarte de entulho deve ser feito de forma correta, em locais licenciados ou por meio de serviços autorizados, e que a manutenção das calçadas é responsabilidade dos proprietários dos imóveis.

A administração municipal destaca ainda que as ações de fiscalização continuarão de forma permanente, abrangendo todos os bairros de Sumaré, e orienta a população a colaborar, denunciando práticas irregulares e adotando atitudes que contribuam para uma cidade mais limpa e organizada.

