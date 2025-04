Os municípios de Sumaré, Paulínia e Campinas conquistaram na quarta-feira (24) importantes reforços para o sistema judiciário, com a inauguração de novas varas que vão ampliar o acesso da população à Justiça e garantir maior agilidade no andamento dos processos. Defensor e apoiador da iniciativa na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Dirceu Dalben(Cidadania) participou da solenidade realizada em Sumaré e destacou a relevância das novas unidades para toda a região.

“As novas varas representam um avanço significativo para a nossa região. Elas garantem mais dignidade no atendimento aos cidadãos e mais celeridade nos julgamentos. É uma grande conquista para todos”, afirmou Dalben, estendendo seus cumprimentos aos presentes, na pessoa do presidente do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Fernando Antonio Torres Garcia.

Em Sumaré, foi inaugurada a 1ª Vara da Família e das Sucessões, atendendo uma demanda antiga da população e dos profissionais do Direito. Já em Paulínia, a cidade passou a contar com a 3ª Vara Judicial e com uma UPJ (Unidade de Processamento Judicial) Mista. Em Campinas, foi instalada a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, fortalecendo a rede de proteção às vítimas e ampliando o combate à violência feminina.

O deputado também lembrou que projetos relacionados ao orçamento do Poder Judiciário, assim como as iniciativas que preveem a criação de novas varas, fóruns e cartórios, são votados pelos deputados estaduais na Alesp.

“Nosso trabalho é sempre pautado pelas necessidades da população. Investir em Justiça é investir em cidadania e desenvolvimento dos municípios. Contem sempre com nosso voto favorável aos projetos que forem enviados à Assembleia Legislativa, com o objetivo de mais municípios sejam contemplados com melhorias como essas!”, finalizou Dalben.