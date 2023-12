Sumaré recebe carreta de mamografia “Mulheres de Peito”

Sumaré receberá entre os dias 3 e 13 de janeiro, a carreta do programa estadual “Mulheres de Peito”, que oferece exames de mamografia gratuitamente e sem necessidade de pedido médico ou agendamento a mulheres a partir de 35 anos. A carreta estará estacionada na Área de Lazer do San Martin, na Avenida Minasa, região do Matão. De segunda a sexta, o horário será das 8 às 17 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas.

Serão distribuídas 50 senhas diárias durante a semana e 25 senhas aos sábados. Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar solicitação médica, RG e cartão SUS. Mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar RG e cartão SUS.

Caso sejam detectadas alterações no exame ou suspeita de câncer, a paciente será encaminhada para uma unidade de referência do Estado para fazer exames complementares, acompanhamento ou tratamento, conforme as particularidades de cada caso.

Para contribuir com a agilidade e qualidade do diagnóstico, além do mamógrafo, cada carreta possui conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e funcionários administrativos.

“Em outubro, intensificamos as ações de prevenção e combate ao câncer de mama e conscientização da saúde feminina, porém, nossas atividades seguem ao longo do ano. A carreta de mamografia é mais uma ação que visa conscientizar nossas mulheres e facilitar e agilizar o acesso aos exames e cuidados. A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que desenvolvemos, alertando as mulheres de que muitos problemas de saúde podem ser evitados se houver prevenção. Temos o comprometimento e respeito com o ser humano, com a vida”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben,

“Visando sempre a humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, nosso compromisso é trabalhar com a prevenção Nos últimos anos ofertamos mais de 30 mil mamografias, salvando vidas. E a carreta do programa “Mulheres de Peito” é mais uma ação que busca ofertar cuidados e agilizar o atendimento. Agradecemos o Governo do Estado pela parceria e o deputado Dirceu Dalben, que intermediou o recebimento da carreta na cidade. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e com qualidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

