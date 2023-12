Legião Urbana cover se apresenta em Nova Odessa nesta quinta

“Um Natal Mais Feliz” da Prefeitura de Nova Odessa segue oferecendo um pacote de entretenimento cultural e artístico na Praça Central José Gazzetta. Nesta quinta-feira (21/12), terá nada menos que o grupo Legião Urbana Cover e mais uma “atração surpresa”.

“Queremos fechar com chave de ouro a programação de Natal 2023 de Nova Odessa. E teremos um ‘gran finale’ pra ficar na história, assim como têm sido as noites anteriores com Sâmi Rico, Felipe Delafiori, Catavento, Parada de Natal, Banda Municipal, entre outros – excelentes atrações que atraíam milhares de pessoas”, disse o responsável pelo Departamento Municipal de Cultura, Lucas Camargo.

O público que comparecer à Praça Central José Gazzetta para prestigiar o “Um Natal Mais Feliz” conta ainda com uma variedade gastronômica do Festival de Food Trucks e a Feira de Artesanato, com muitas opções de presentes.

Vale lembrar que a iluminação especial continua acesa no período noturno até o Ano Novo. O trenzinho decorado (particular) também tem “ponto final” na Praça e tem atraído muitas famílias, assim como os “brinquedões” infláveis (também privados) instalados em frente à Estação Ferroviária.

A programação natalina 2023 da Prefeitura de Nova Odessa acompanha a abertura especial do Comércio. Os lojistas de todas as regiões da cidade atendem em horário especial de segunda a sexta, das 9h às 22h. No sábado (23/12) as lojas abrem das 9h às 18h, e no domingo dia 24/12 (véspera de Natal) das 9h às 17h.

Lembrando que para incentivar os consumidores locais a ACINO (Associação Comercial e Industrial) promove a Campanha “Natal Premiado”. Até o dia 18 de janeiro de 2024 comprando nos lojistas participantes da promoção, os consumidores concorrem a dez prêmios: batedeira, cafeteira elétrica, micro-ondas, fritadeira, 4 vale-compras no valor de R$ 250, patinete elétrico e scooter Honda Elite 0km.

LEIA TAMBÉM: Entidade de Nova Odessa viraliza nas redes com “Aumigo Secreto”