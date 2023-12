Entidade de Nova Odessa viraliza nas redes com “Aumigo Secreto”

A entidade AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) criou uma “Cãopanha” de Natal que viralizou nas redes sociais: o “Aumigo Secreto” da entidade é uma adaptação da famosa brincadeira onde as pessoas podem ir até um dos comércios parceiros, retirar um papel com seu amigo secreto, que é um animal que está sob os cuidados da ONG, e escolher um presente que será entregue diretamente para ele no abrigo da AAANO. Um dos vídeos postados no Instagram já bate quase 1 milhão de visualizações.

Segundo a Diretora Social da entidade, Fabiana Volpato, essa é uma forma criativa de chamar a atenção do público, ajudar os animais da AAANO com petiscos e remédios e comunicar que eles estão para adoção. “Já temos as nossas ‘Cãotinhas’ de Natal que fazem muito sucesso e este ano resolvemos brincar um pouco mais. Nosso objetivo é sempre trazer bem estar aos cães e gatos, mas acima de tudo, conseguir lares responsáveis para eles”, relata.

Os comércios parceiros da AAANO na ação “Aumigo Secreto” são:

Farma Vida – Av. João Pessoa, 269 – Centro, Nova Odessa – SP ou R. Hermam Müler Carioba, 366 – Jardim Girassol, Americana – SP

Pet Camp Nova Odessa – Av. Rodolfo Kivitz, 1416 Jardim – Res. Altos do Klavin, Nova Odessa – SP

Maria Bonita Vest – R. Figueira, 177 – Jardim Alvorada, Nova Odessa – SP

Agropecuária Duque – Av. Dr. Ernesto Sprogis, 1100 – Jardim Santa Rosa, Nova Odessa – SP,

Agropet Mineiro – Av. Dr. Eddy Freitas Crissiuma, 838 – Jardim Dona Maria Azenha, Nova Odessa – SP

Graffite Papelaria – R. Duque de Caxias, 463 – Centro, Nova Odessa – SP

Paradiso Animali – R. Treze de Maio, 664 – Jardim Bela Vista, Nova Odessa – SP

A campanha “Aumigo Secreto” da AAANO será realizada até dia 30/12 e todos os amigos serão revelados pelas redes sociais. Para mais informações, acesse o Instagram da AAANO (@aaanovaodessa).