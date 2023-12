Bill testa popularidade de Bolsonaro no 'face'

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PL)

usou sua conta no facebook para testar a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bill foi para o partido de Bolsonaro depois de ter toda sua vida política no PSDB. Foi recebido com pompas na filiação e tem mantido boa relação com o presidente estadual do partido (e da Alesp) André do Prado.

A postagem foi até bem recebida, mas não deu a explosão que poderia dar caso Bolsonaro ainda fosse o presidente e fizesse as motociatas por aí.

JB perdeu popularidade e espaço na mídia desde que deixou o poder e tem aparecido menos em São Paulo. Outro problema para Bill é que ele deverá ter ao menos dois adversários que não são antibolsonaro. O Republicanos do governador Tarcísio de Freitas deverá ter como candidato em Nova Odessa o ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato.

O próprio prefeito Leitinho Schooder (PSD) não está em campo adversário do ex-presidente. O vice prefeito de Nova Odessa, Mineirinho, é bolsonarista reconhecido na cidade desde antes da eleição de 2020.

A eleição de 2024 na cidade dificilmente vai se dividir entre os pró e contra Bolsonaro. Mas um sucesso do governo Lula (PT) no campo econômico tende a diminuir a força do ex-presidente no processo eleitoral.

