NBA movimenta vendas no varejo com aumento do interesse no basquete

A cada ano que passa aumenta o interesse do brasileiro pela liga de basquete americana.

A nova temporada da NBA (23/24), que teve início no final de outubro, deve movimentar o varejo nacional, assim como ocorreu com a última temporada. Segundo a Circana – empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo – os lançamentos de brinquedos com a licença da NBA, como jogos pré-escolares, quebra-cabeças infantis e adultos e jogos estratégicos para a família, fez a licença da NBA crescer 147% entre os meses de outubro de 2022 e setembro de 2023.

Ainda segundo a Circana, em 2022, nos Estados Unidos, as figurinhas apresentaram um crescimento de 41%. A licença da NBA foi a segunda com maior crescimento no período, registrando US$ 56 milhões de venda incremental, se comparado com o ano anterior, ficando atrás somente das figurinhas da NFL. Já em 2023, todas as licenças de figurinhas sofreram uma queda. NBA seguiu crescendo em outras categorias, como com os lançamentos de jogos de tabuleiro e ação para a família, por exemplo.

De acordo com a Segmenta, empresa que atua em parceria com a Circana, até o mês de setembro de 2023, basquete foi o esporte de maior crescimento no Brasil, registrando um aumento de 36%, acima da média total de esportes. Calçados e vestuário foram as categorias que impulsionaram o forte crescimento da modalidade no país.

O levantamento da Segmenta aponta também que uniforme de basquete é o quarto maior tipo de produto da modalidade e as vendas são impulsionadas pelos uniformes da NBA, que tiveram crescimento de 52% no período. Na américa Latina, a modalidade registrou um aumento de 13% em unidades, sendo motivado por um crescimento de 33% nas vendas de calçados.

Sobre a Circana

A Circana é uma empresa global de data tech para análise do comportamento de consumo. A companhia conta a Liquid Data®, uma exclusiva plataforma de dados que atualmente é a mais avançada do mundo para monitorar o comportamento do consumidor. Dessa forma, a Circana proporciona aos seus clientes ampla eficiência de entendimento de mercado e permite decisões melhores e mais assertivas. Com profundo conhecimento especializado e entendimento por completo do consumidor, a companhia transforma a complexidade em clareza e oferece dados que ajudam cerca de 7 mil das principais marcas e varejistas do mundo a agirem estrategicamente e impulsionarem seus negócios.

