Santa Bárbara tem curso de Brigada de Incêndio nas escolas

As escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste seguem

com o treinamento de Brigada de Incêndio. Na última sexta-feira (15) foi a vez dos servidores da Emefei “Antônia Dagmar”, no Sartori. A Brigada é responsável pela coordenação de evacuação em casos de incêndios e outros acidentes, pelas ações de prevenção, como a checagem dos extintores, saídas de emergência e entre outros cuidados.

Promovida pelo Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), vinculado à Secretaria de Administração, em parceria com as secretarias de Educação, Saúde e Sesetran (Segurança, Trânsito e Defesa Civil), a ação já foi realizada no CIEP “Padre Victório Freguglia”, no Mollon, e EMEI “Vera Lúcia Barbosa de Lima Juliato”, na Vila Boldrin.

O curso de formação é de quatro horas, divididas em teórica de combate a incêndio, prática de combate a incêndio e teoria e prática de primeiros socorros. Em conformidade com a NBR-14276, o objetivo da ação é capacitar, atualizar e certificar profissionais, nas ações de prevenção e combate a princípios de incêndios, além de instrumentalizar os participantes a procederem de forma segura, de modo a garantir sua própria segurança, das possíveis vítimas e do patrimônio em risco.

O Sesmt é responsável por treinar servidores públicos da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual), Avaliação de Riscos Ocupacionais, Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

