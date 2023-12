Santa Bárbara terá ‘Festival Gastronômico – Comida de Rua’; veja calendário 2024

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quarta-feira (20) a agenda 2024 das atividades culturais e turísticas do Município, em coletiva de imprensa no Centro de Estudo e Cultura Ambiental. Dentre os principais eventos confirmados estão: Santa Bárbara Rock Fest, Feira das Nações, Espetáculo Via Crucis, Carnaval de SBO, a continuação do Festival Avivah e Festival Raízes, além da novidade da edição do Festival Gastronômico – Comida de Rua e programação do aniversário de 206 anos de Santa Bárbara d’Oeste, celebrado em 4 de dezembro, entre outros.

Além do calendário 2024, foi divulgado o balanço deste ano em todas as ações relacionadas à Cultura e Turismo, como o Programa de Formação Caminhos da Cultura, Bibliotecas, Programa Fomento, Difusão e Diversidade, além do impacto econômico dos eventos, alcance na internet e investimento privado.

O prefeito enfatizou que o evento reuniu todos que ajudam diariamente a levar cultura e arte para perto do cidadão barbarense, além de prestar contas para quem investe, participa e produz o melhor da cultura para o Município. “Quero agradecer todos os funcionários que se dedicaram neste ano de 2023 e ressaltar que lutamos todos os dias para fazer o melhor para todos os cidadãos, dar a melhor oportunidade daqueles que contribuem conosco e que investem dinheiro. E vamos continuar avançando em eventos extremamente qualificados, organizados e cada vez melhores”, disse. “Me sinto muito orgulhoso por vocês e por nos ajudarem a fazer de Santa Bárbara d’Oeste, a Capital Cultural do Estado de São Paulo, porque é isso que ela é”, complementou o prefeito.

“Sou eternamente grato a cada um que contribuiu, principalmente os servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que de fato passaram dias e noites trabalhando para que todos esses eventos se tornassem realidade, fossem sucesso de público e de organização. Quero também agradecer a imprensa que cobriu todos esses eventos, sempre nos auxiliou demais para fazer com que a informação fosse disseminada. Em toda a comunidade e, em especial, também as empresas que acreditaram nas nossas iniciativas e estão aqui também para conhecer um pouquinho do que a gente vai fazer no ano que vem e, certamente, serão parceiras em 2024″, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Estiveram presentes no evento o vice-prefeito, Felipe Sanches, secretários municipais, vereadores Kátia Ferrari, Carlão Motorista e Nilson Araújo, membros da Abrasel RMC (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), empresas parceiras, empreendedores do Município e imprensa.

Balanço de 2023:

• Programa de Formação Caminhos da Cultura

69 oficinas, 1 Curso Técnico e 1082 inscritos

• Bibliotecas

20.287 livros emprestados, 2.667 novos livros, 93.814 acervo e 969 novos leitores

• Programa Fomento, Difusão e Diversidade

126 musicais, 48 circenses, 62 teatrais, 16 dança, 17 artistas visuais, 9 corais e 1500 artistas

• Impressões na internet

1.554.000 alcance redes sociais

265.000 impressões na culturasbo.com

• Impacto econômico em eventos

R$ 2.710.762,44 – crescimento de 35%

• Investimento privado

R$ 2.483.891,72 – crescimento de 106%

• Confira o calendário cultural de 2024 em Santa Bárbara d’Oeste:

Fevereiro

10, 11 e 12 – Carnaval de SBO



Março

17 a 24 – Semana do Artesão

26 a 31 – Espetáculo Via Crucis

Abril

20 – Festival Avivah

27 e 28 – Festival Gastronômico – Comida de Rua

Maio

26 – Festival Raízes de Santa Bárbara

21, 22 e 23 – Recitar – a palavra em Verso Vivo

Junho

1 e 2 – Festival das Orquídeas

8 – Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste

15 e 16 – Festival Tradições – A Cultura do Nordeste em Santa Bárbara d’Oeste

30 – Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Julho

6 e 7 – Festival Literário de Santa Bárbara – FLISB

21, 22 e 23 – Festival Gastronômico de Inverno

Agosto

23, 24 e 25 – Santa Bárbara Rock Fest

Setembro

7 – Desfile Cívico

14 e 15 – Encontro de Veículos Antigos

21 a 29 – Mostra de Teatro Cena Bárbara

Outubro

20 – Encontro de Orquestras de Violas

Novembro

8, 9 e 10 – Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

20 – Novembro Negro

Dezembro

4 – Acendimento da Decoração de Natal – Natal das Árvores

5 – Inauguração da Casa do Papai Noel