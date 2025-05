Sumaré reúne telefônicas e CPFL para retirar fios nos postes

A Prefeitura de Sumaré promoveu nesta quarta-feira (14), no Centro Administrativo (Seminário), em Nova Veneza, uma reunião de alinhamento com empresas de telefonia e internet da cidade, representantes da CPFL e da Secretaria Municipal de Obras.

O encontro teve como pauta a aplicação da Lei Municipal nº 5.942, de autoria do vereador Hélio Silva, que trata do alinhamento e da retirada de fios em desuso e desordenados nos postes de energia elétrica do município.

A legislação visa aumentar a segurança da população e reduzir a poluição visual nas vias públicas, exigindo que a concessionária ou permissionária de energia elétrica organize a fiação nos postes, retirando os fios inutilizados ou desalinhados. A lei também prevê sanções e multas em caso de descumprimento.

De acordo com o secretário de Obras, Bruno Khoury, a iniciativa é uma importante etapa para organizar a infraestrutura urbana de Sumaré. “Essa lei vem para garantir mais segurança e melhorar o aspecto visual da cidade. O apoio das empresas de telefonia e Internet e a atuação da CPFL são fundamentais para que possamos avançar nesse trabalho com eficiência e responsabilidade”, afirmou Khoury.

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou o compromisso da administração com a melhoria do espaço urbano. “Estamos empenhados em garantir mais qualidade de vida para a população. A retirada de fios em desuso e a organização da fiação são medidas simples, mas que fazem grande diferença no dia a dia das pessoas. E vamos acompanhar de perto a aplicação da lei”, destacou o prefeito.

A reunião marca o início das ações práticas para o cumprimento da Lei nº 5.942 e estabelece uma parceria entre o poder público, a concessionária de energia e as empresas de telefonia para transformar o cenário urbano de Sumaré.

