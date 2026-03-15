Município encerrou 2025 com desempenho de destaque no mercado de trabalho na Região Metropolitana de Campinas

Sumaré encerrou o ano de 2025 com um dos melhores desempenhos no mercado de trabalho da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

Em dezembro, o município registrou taxa de desemprego de 4,235%, a terceira menor da região, de acordo com relatório técnico elaborado pelo Departamento de Economia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base em dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

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O índice coloca Sumaré abaixo da média regional e também do índice nacional. No mesmo período, a taxa média de desemprego da RMC foi de 7,791%, enquanto o índice nacional ficou em 5,1%, considerando o trimestre móvel encerrado em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sumaré com bom desempenho

De acordo com o levantamento, o município registrou em dezembro uma População Economicamente Ativa (PEA) de 266.884 pessoas. Desse total, 255.582 estavam ocupadas, o que representa uma taxa de ocupação de 95,765%, enquanto 11.302 pessoas estavam desocupadas.

O resultado positivo não se limitou ao último mês do ano. Ao longo de 2025, Sumaré manteve presença constante entre os municípios com menor taxa de desemprego da RMC. A cidade ocupou a segunda posição entre janeiro e abril, caiu para a quinta colocação entre maio e julho, voltou ao terceiro lugar em agosto e retomou a segunda posição em setembro.

No último trimestre do ano, o município apresentou seus melhores resultados. Em outubro, Sumaré registrou taxa de desemprego de 1,433%, assumindo a liderança regional. Já em novembro, o índice caiu para 1,184%, o menor registrado no município durante todo o ano e também o melhor desempenho entre os 20 municípios da RMC naquele período.

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem o fortalecimento da economia local. “Encerramos 2025 com um resultado muito positivo no mercado de trabalho. Estar entre as menores taxas de desemprego da região e liderar o ranking da RMC em dois meses demonstra que Sumaré vem criando um ambiente favorável para investimentos, produção e geração de oportunidades”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou a consistência do desempenho ao longo do ano. “Mais do que um resultado pontual, Sumaré apresentou estabilidade no ranking regional. Permanecer entre os melhores índices de desemprego da RMC durante praticamente todo o ano demonstra a força econômica do município”, disse.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, ressaltou o dinamismo da economia local. “Os dados mostram que Sumaré tem uma economia ativa e um mercado consumidor forte, fatores que contribuem diretamente para a geração de empregos. O desafio agora é ampliar ainda mais as oportunidades e avançar na qualidade dos postos de trabalho”, destacou.

Região

O relatório também aponta que Sumaré apresentou desempenho positivo mesmo em um cenário regional marcado por desafios no mercado de trabalho. Segundo a análise, o município demonstrou capacidade de absorção de mão de obra, dinamismo econômico e forte participação no mercado metropolitano, consolidando-se como uma das principais referências da RMC no indicador de menor desemprego em 2025.

Entre os principais destaques do município no ano estão:

• 3ª menor taxa de desemprego da RMC em dezembro (4,235%)

• Liderança regional em outubro e novembro, com os menores índices do ano (1,433% e 1,184%)

• Taxa de ocupação de 95,765% registrada no último mês de 2025

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