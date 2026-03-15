A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara, está com 1.213 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação. As oportunidades são destinadas a candidatos alfabetizados e com diferentes níveis de escolaridade, incluindo ensino fundamental, médio, cursos específicos e graduação. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

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Os interessados devem enviar e-mail para [email protected], informando no assunto o nome da vaga pretendida e, no corpo da mensagem, os seguintes dados: nome completo, CPF, RG e currículo atualizado.

Outra opção é realizar o atendimento presencial no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall (Rua do Ósmio, 975 – paralela à Avenida Santa Bárbara). Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira abaixo a relação completa das vagas disponíveis:

Vagas para alfabetizado

Açougueiro (a), Ajudante de cozinha, Ajudante de produção, Ajudante de tecelão, Ajudante geral, Atendente, Atendente de balcão, Atendente fechador, Auxiliar de açougue, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de movimentação de cargas e descargas, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de serviços gerais/ jardinagem, Auxiliar nos serviços de alimentação, Auxiliar de Tapeceiro, Balconista, Balconista de padaria, Caldeirista, Costureira (o), Cozinheiro (a),

Coletor de lixo, Cuidadora, Empregada doméstica, Esmerilhador, Jardineiro, Lavador de veículos, Motorista, Operadora de máquinas, Operador de máquinas convencionais usinagem, (torno), Operador de roçadeira, Operador (a) de central de reciclagem, Pedreiro, Pintor industrial, Revisor (a) de tecidos, Servente de pedreiro, Servente de obras, Serviços gerais, Tecelão, Torneiro mecânico, Urdidor, Vendedor (a), Urditriz.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de montagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante geral, Atendente de restaurante, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Caixa/ atendente, Costureira (o), Cortador (a), Dobrador de chapas, Enfestador/ cortador de tecidos, Fresador, Forneiro, Instalador de esquadrias de alumínio e vidro, Operador de torno CNC, Operador (a) de máquina, Pedreiro (a), Preparador e operador de torno CNC, Promotor (a) de vendas, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor de tecidos, Serviços gerais, Torneiro Mecânico, Vendedor (a).

Vagas para ensino médio (2º grau)

Açougueiro, Ajudante geral, Ajudante de cozinha, Ajudante de eletricista, Ajudante de produção, Assistente de loja, Assistente de vendas, Assistente contábil, Atendente, Atendente de vendas, Auxiliar administrativo, Auxiliar administrativo Jr, Auxiliar de escritório, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de loja, Auxiliar de montagem, Auxiliar de PCP, Auxiliar de produção, Auxiliar de loja, Caixa/atendente, Caixa Jr., Conferente, Instalador/ Montador, Motorista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de loja, Operador (a) de loja II, Operador de máquinas, Pedreiro, Promotor (a) de vendas, Repositor (a), Repositor (a) de frios, Revisora, Serviços gerais/ auxiliar mecânico, Serralheiro, Técnico de manipulação, Técnico de manutenção, Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a), Vendedor (a) interno, Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor (a) externo (PAP).

Vagas que exigem cursos

Assistente financeiro/ aux administrativo: curso, Auxiliar de farmácia: curso na área de logística, informática e/ou farmácia, Eletricista: curso de elétrica, Eletricista: curso de NR10 e NR35, Eletricista: curso de eletroeletrônica ou mecatrônica, Empilhadeirista: curso de operador de empilhadeira, Líder de usinagem: programação CNC, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Motorista: Necessário curso de transporte de passageiros, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros,

Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de Van: curso de transporte de passageiros, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador de automação: curso técnico em automação industrial ou área correlata, Programador e operador de usinagem CNC: curso na área, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Técnico em automação: curso na área, Telhadista: curso NR35, Torneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânicos.

Vagas para graduação

Analista fiscal, Designer gráfico, Engenheiro de automação, Estagiário (a) de departamento pessoal, Estagiário (a) de engenharia Civil, Estagiário (a) de logística, Estagiário (a) em Adm, Estagiário em química, Farmacêutico (a) Substituto Jr.

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