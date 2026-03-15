Revitalizado pela Prefeitura, estádio terá cerimônia de reinauguração a partir das 9h30 e recebe jogo válido pela categoria Juniores 18+

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A novidade no esporte de Hortolândia está reservada para este domingo (15), a partir das 9h30, com a cerimônia de reinauguração do Estádio Tico Breda, localizado no Jardim Nova Hortolândia.

O campo volta a receber partidas oficiais do futebol amador da cidade. Após diversas ações de recuperação do espaço realizadas pela Prefeitura, o local já está apto a ser palco de partidas que reúnem equipes tradicionais de diversas categorias.

A partida oficial entre Vila Real e Geração 2000, válida pelo torneio Juniores 18+, será a primeira da temporada 2026 no estádio. A entrega do espaço remodelado com novos vestiários, alambrado, pintura e gramado será realizada pela Administração Municipal.

O estádio foi inaugurado em 19 de março de 2006. O Estádio Municipal José Francisco Breda, o Tico Breda, fica no Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, localizado na rua João Barreto Silva, 505.

ESTÁDIO TICO BREDA Reinauguração

O estádio recebe o reforço das ações de melhorias da Administração Municipal com maior intensidade desde 2022. Foram concluídos diversos trabalhos como a troca do alambrado, pintura geral em toda a estrutura, inclusive arquibancada, reforma total do vestiário (partes hidráulica e elétrica), além da lanchonete, dos banheiros dos torcedores e do tratamento especial para recuperação do gramado.

“Hortolândia sempre foi marcada pelo futebol amador que nos finais de semana agitam os campos da cidade. Nosso compromisso como gestão é continuar investindo em espaços como este, que promovem lazer, saúde e inclusão social. Sabemos que quando oferecemos oportunidades para o esporte, também estamos afastando nossos jovens de caminhos difíceis e incentivando sonhos”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

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