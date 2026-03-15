Treinar sempre fez parte da minha vida. E o Overtraining— Ao longo de décadas preparando atletas e convivendo com quem vive de performance, aprendi uma coisa que nem sempre aparece nas redes sociais ou nos vídeos de treino intenso. Existe uma linha muito fina entre evoluir e ultrapassar o ponto em que o corpo consegue responder bem ao estímulo.

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Muita gente associa resultado a sofrimento constante. A lógica parece simples. Quanto mais eu treino, melhor eu fico, porém na prática não funciona bem assim. Quando o volume, a intensidade e a frequência passam do que o organismo consegue recuperar, entramos em um quadro conhecido como overtraining.

Esse termo é usado na ciência do esporte para descrever um estado em que o corpo deixa de se adaptar ao treino e começa a perder rendimento. O atleta treina mais e melhora menos. Em alguns casos, piora. Estudos publicados em revistas científicas da área de fisiologia do exercício mostram que o desequilíbrio entre carga de treino e recuperação pode levar a queda de performance, fadiga persistente, alterações de sono e maior risco de lesões.

Eu vejo isso acontecer com frequência. A pessoa acredita que está fazendo tudo certo porque está treinando todos os dias, muitas vezes até duas vezes por dia, mas o corpo começa a mandar sinais claros. O rendimento cai, a motivação diminui, a dor não melhora e a recuperação fica cada vez mais lenta.

Nem toda dor é problema e isso é importante dizer. A dor muscular que aparece depois de um treino forte é uma resposta normal do corpo ao estímulo. Ela costuma surgir no dia seguinte e diminuir com o passar dos dias. O alerta acende quando a dor muda de característica, quando vira dor articular, quando fica localizada demais ou quando simplesmente não melhora.

Outro sinal clássico é o cansaço que não passa. Não é aquele cansaço bom depois do treino. É um desgaste que acompanha o dia inteiro: o atleta acorda já cansado, perde potência, perde força e começa a sentir que está lutando contra o próprio corpo.

A ciência do esporte mostra que isso não acontece apenas com atletas profissionais, pelo contrário, muitas vezes aparece em pessoas que começaram a treinar há pouco tempo e aumentaram a carga rápido demais. A empolgação inicial é ótima, mas o corpo precisa de progressão.

Existe também um fator psicológico que pouca gente fala. Quando alguém entra em overtraining, a relação com o exercício muda. Aquilo que antes dava prazer começa a virar obrigação pesada, a motivação diminui e o estresse aumenta. Isso também faz parte do quadro.

Eu costumo explicar de uma forma simples para quem exercita comigo. O treino é o estímulo, a evolução acontece na recuperação. Se a recuperação não acompanha o estímulo, o corpo entra em dívida fisiológica. Por isso, treinar bem não significa ir até o limite todos os dias e sim, saber alternar estímulos, respeitar fases de maior intensidade e momentos de ajuste. Significa entender que descanso também faz parte do planejamento.

Organizações internacionais de saúde e atividade física reforçam essa lógica ao recomendar prática regular e progressiva de exercícios. A consistência ao longo do tempo traz mais benefícios do que picos frequentes de intensidade.

No dia a dia de preparação de atletas eu observo que quem evolui de forma sólida é quem aprende a escutar o corpo. Performance não é sobre destruir o corpo, é sobre construir capacidade.

Quando alguém me pergunta como evitar o overtraining, eu volto sempre aos mesmos pontos. Progressão gradual, técnica bem feita, sono de qualidade, alimentação adequada e respeito aos sinais do corpo. Parece básico, mas é exatamente o que sustenta a performance no longo prazo.

Cuidado com Overtraining

Treinar forte é importante, treinar inteligente é indispensável e entender a diferença entre esforço produtivo e excesso pode ser o que separa evolução de estagnação.

*Junior Carvalho é preparador físico de atletas, formado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e pós-graduado em Treinamento Físico Individualizado. Com mais de 27 anos de atuação, construiu carreira sólida no alto rendimento, transitando entre o judô, o jiu-jitsu e o CrossFit. É campeão mundial de jiu-jitsu pela IBJJF em 2005, faixa preta de jiu-jitsu e judô, e responsável pela preparação de atletas com resultados expressivos no cenário nacional e internacional.

Entre seus principais cases está o trabalho com atletas master no CrossFit Games, incluindo vice-campeonato mundial em 2022 e terceiro lugar em 2024. Sócio e coach do Hangar CrossFit Bauru, Junior desenvolveu a metodologia TSI – Treinamento Sustentável Inteligente, focada em performance, recuperação e longevidade esportiva, aplicada hoje em atletas de elite e praticantes avançados.